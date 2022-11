Vu et lu au sujet du PSG et de l’équipe de France dans la presse hexagonale ce vendredi 18 novembre 2022. Le premier entraînement des Bleus au Qatar sous les yeux de Nasser Al-Khelaifi, les Bleus en recherchent d’un leader et Mbappé peut en être un…

Le Parisien raconte le premier entraînement des Bleus au Qatar de ce jeudi devant 300 enfants français issus d’écoles de la ville. Cette séance s’est effectuée aussi sous les yeux de Nasser Al-Khelaïfi, Noël Le Graët et Steven Nzonzi. Olivier Giroud a fait peur au staff médical sur une volée surpuissante du pied gauche où il a terminé grimaçant au sol et se tordant de douleur. La séance du jour avait débuté par deux exercices de jeu de passes sans Raphaël Varane ni Karim Benzema, qui se sont échauffés à part pendant près d’une heure avec le préparateur physique Cyril Moine. L’attaquant est touché à la cuisse gauche (quadriceps), le défenseur aux ichio-jambiers côté droit. “Les quelques sprints réalisés n’offrent aucune certitude sur leur état de forme actuel et surtout sur leur santé future. Ils n’ont quasiment pas touché le ballon, n’ont pris aucune frappe et ont terminé l’entraînement assis sur les tapis, répétant les étirements”, écrit le quotidien francilien. Le média s’avance en expliquant que les chances de voir Varane jouer contre l’Australie sont aujourd’hui plus faibles que celles de Benzema et sa présence dès le premier match de poule est tout sauf acquise.

L’Équipe fait le constat qu’avec le forfait de Paul Pogba, l’équipe de Franche de cherche un leader au sein de son équipe, elle qui est désormais orpheline de la “pioche”. Celle-ci est aussi au Qatar sans Presnel Kimpembe ni Ngolo Kante, considérés aussi comme des éléments influents. Si Hugo Lloris, capitaine depuis 2010 et homme de base de Didier Deschamps, fait partie de ces tauliers, Kylian Mbappé l’est aussi mais d’une autre manière. L’attaquant du PSG est jugé comme un des joueurs importants chez les Bleus. La gamin de Bondy “prend de la place” et montre sur le terrain que c’est un patron sans beaucoup s’exprimer. Le numéro 7 Rouge & Bleu n’est plus le gamin de 2018 “que le monde découvrait, les yeux éberlués” et n’est pas un homme de longs discours dans le vestiaire bien qu’il ait été à l’initiative de la campagne de refondation de la convention du droit à l’image. Il est davantage “un joueur soucieux, en aparté, de glisser quelques mots à ses jeunes coéquipiers.” Ce constat vaut aussi pour Antoine Griezmann avec ses 110 sélections, qui est plutôt un “leader par l’exemple” tout comme Karim Benzema, discret dans la vie de groupe depuis son retour en Bleus mais dont les mots – ceux d’un Ballon d’Or – portent, notamment dans la jeune génération. Pour les leaders vocaux, il faut se tourner vers Raphaël Varane, dans un style très différent de Paul Pogba puisqu’il se veut rassurant dans le groupe.

Le PSG réalise un très bon début de saison sur le plan comptable. En 22 matches toutes compétitions confondues, les Parisiens ont gagné 18 matches pour 4 nuls. En coulisses, cela a été plus difficile avec des histoires extra-sportives qui ont éclaté. L’Equipe a réalisé un point sur les coulisses des quatre premiers mois de la saison parisienne.

L’été dernier, le PSG a changé d’entraîneur en remerciant Mauricio Pochettino pour le remplacer par Christophe Galtier. Malgré d’autres noms annoncés, Nasser al-Khelaïfi a expliqué que l’ancien coach lillois avait toujours été la piste numéro 1 des Rouge & Bleu. L’Equipe indique que Galtier était bien le premier choix de Luis Campos, mais pour le président du PSG, il aurait bien aimé offrir le poste à Thiago Motta. « Il avait d’ailleurs invité Campos à téléphoner à l’ancien milieu italien du PSG. […] Le dirigeant portugais s’était exécuté. Tout en précisant à Motta qu’il n’était pas prioritaire dans son esprit. » Concernant Christophe Galtier, le président parisien « ne validera son arrivée qu’après avoir rappelé une dernière fois Jean-Pierre Rivère, son homologue à Nice, pour lever les doutes qui l’habitent. »

Le vestiaire séduit par Galtier

Les premiers pas de l’ancien coach des Verts ont validé ce choix de Luis Campos. « L’enthousiasme primesautier de Galtier et ses rapports aux joueurs, stars ou pas stars, séduisent le vestiaire. » Le quotidien sportif revient aussi sur l’histoire du penaltygate. Une agitation entre Neymar et Kylian Mbappé qui agace Lionel Messi. « L’Argentin, dont le nom n’est même jamais mentionné pour devenir l’un des tireurs de penalty, s’interroge de plus en plus sur son avenir en France. » Son père aurait entamé des discussions avec l’Inter Miami. L’international argentin se dit aussi agacé par le fait que c’est lui qui sort lors des matches contre Monaco et la Juventus. « Le septuple Ballon d’Or n’a pas envie de devenir la variable d’ajustement dans le management des stars.«

L’échec dans le dossier Skriniar

Durant tout l’été, le PSG a cherché à recruter Milan Skriniar pour renforcer sa défense centrale, sans réussite. « Ce dossier deviendra l’une des meilleures illustrations du manque d’harmonie régnant dans les hautes sphères du club de la capitale. D’un côté, Campos choisit les joueurs à recruter ; de l’autre, son compatriote Antero Henrique est chargé de négocier. Mais, comme les deux hommes ne s’apprécient pas, dès qu’un dossier patine, balbutie ou échoue, c’est forcément la faute de l’autre.«

Mbappé cristallise les attentions et les tensions

En fin de contrat en juin 2022, le PSG a réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Avec ce nouveau contrat beaucoup estiment qu’il est le nouveau patron du PSG. La nomination d’un nouveau responsable de la communication sportive et des relations presse, Julien Maynard a fait parlé dans le groupe. « Lorsqu’il leur a été répondu qu’il s’agissait d’un ami de Kylian Mbappé, certains d’entre eux ont soupiré. L’impression que l’attaquant international français décide de tout habite une grande partie de l’effectif et ne la laisse pas indifférente. Qu’ils l’apprécient ou pas, tous les Parisiens savent que Mbappé est en tout cas devenu le patron du vestiaire.«

Le dossier Navas et la très grande forme de Neymar

Resté au PSG mais comme doublure de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas « espère que le staff opérera une rotation lorsque les rencontres de Ligue des champions s’enchaîneront. » Après le premier match de C1 contre la Juventus, il espère jouer contre Brest quatre jours après. Mais c’est le portier italien qui est choisi. En ce qui concerne Neymar, il est très en forme. « La vie est beaucoup plus douce avec le Ney que sans lui, ce dont convient sa direction, qui voulait pourtant s’en séparer cet été. Seuls ses adversaires regrettent sa présence. »