Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 16 décembre 2022. La relation entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. L’Argentin qui a un peu de France en lui. Le regard des Argentins sur Mbappé…

Dans son édition du jour, l’Equipe consacre sa Une à Lionel Messi. La Pulga, qui joue au PSG depuis un an et demi, a un petit peu de France en elle estime le quotidien sportif. « Il lui a fallu quelques mois d’adaptation, mais Lionel Messi commence à se sentir Parisien. » Avant de signer au PSG, la relation de l’international argentin avec la France se résumait » à quelques vacances à Paris » ou bien encore au pays du Ballon d’Or, qu’il a remporté à 7 reprises. Loïc Tanzi rappelle aussi que Messi apprécie beaucoup deux joueurs français, Zinedine Zidane et Karim Benzema. Après son arrivée au PSG, l’ancien barcelonais et sa famille ont vécu pendant deux mois au Royal Monceau. Malgré le prestige de l’établissement, la famille Messi a eu du mal avec ce changement. « Leur adaptation à la ville a ­réellement pu débuter après leur installation à Neuilly-sur-Seine. Depuis, les Messi ont pu construire une routine qu’ils apprécient. » D’ordinaire casaniers, « la star argentine, sa femme Antonella et leurs trois enfants ont su bâtir un réseau parisien. » Le numéro 30 du PSG aime avoir ses habitudes et un ­équilibre de vie concentré autour de sa famille, assure le quotidien sportif.

Un signe prouve l’adaptation finalisée de la famille Messi à Paris. Ses trois fils commencent à bien comprendre le français « et le parlent même ­régulièrement à la maison. » Ils essayent d’initier l’attaquant du PSG à la langue de Molière. L’Equipe explique aussi que sa relation avec les supporters et la presse a évolué. « À son arrivée, l’Argentin trouvait les critiques à son égard un peu exagérées. Et encore plus les ­sifflets du Parc des Princes, en fin de saison dernière, à la suite de l’élimination en Ligue des Champions. » Il faudra tout de même un peu de temps pour qu’il vienne ­célébrer une victoire avec le Collectif Ultras Paris, « un tel champion ne se construit pas sans ego et il est ­encore difficile pour lui de passer outre cet ­épisode. » Le quotidien sportif qui conclut en expliquant que voir Messi prolonger d’un an avec le PSG ne serait pas surprenant, malgré les intérêts de l‘Inter Miami et Newell’s Old Boys, son premier club à Rosario.

Le quotidien sportif qui évoqué aussi les relations entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui évoluent ensemble au PSG depuis un an et demi, et qui seront les deux principales têtes d’affiches de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l’Argentine dimanche après-midi (16 heures). Les deux hommes ne sont pas proches « mais nourrissent un profond respect réciproque. » Leur affrontement en finale aura plusieurs enjeux. Le titre de meilleur buteur de la compétition (5 buts chacun), de possible meilleur joueur de la Coupe du Monde ou bien encore le Ballon d’Or 2023. Pour en revenir à leur relation, quand Messi est arrivé au PSG, « avec l’objectif verbalisé auprès de ses dirigeants de remporter la C1, la présence de Mbappé était à ses yeux un atout de poids. »

Dès les premiers pas du numéro 30 du PSG au Camp des Loges, les deux hommes ont échangé pendant une dizaine de minutes. Mbappé a accueilli Messi en espagnol, ce qui a surpris l’Argentin. Dans un contexte particulier, l’ancien monégasque ayant demander à quitter le club pour rejoindre le Real Madrid, Messi ne s’est pas mêlé de cette histoire, estimant que cela ne le regardait pas assure l’Equipe. Après la prolongation de l’attaquant français, « Messi a saisi que Mbappé était à ce moment-là l’atout majeur de l’équipe et il s’est évertué à favoriser une connexion fluide, au nom de l’efficacité collective et des intérêts communs. » Chose qui a plu au numéro 7 du PSG. Entre eux, les rapports ont toujours été professionnels indique le quotidien sportif. Ils ont beaucoup parlé à l’entraînement sur leur relation technique. L’Equipe qui conclut en expliquant que Mbappé et Messi ont toujours eu une attitude constructive entre eux.

De son côté, Le Parisien liste les raisons d’une possible victoire de la France contre l’Argentine dimanche après-midi. Et l’une d’entre elles est évidemment l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. « À l’image de Leo Messi pour l’Albiceleste, les Bleus peuvent compter sur un joueur hors normes : Kylian Mbappé. » Le quotidien francilien explique qu’il a ce grain de folie, de classe, ce petit truc en plus qui peut faire basculer un match par un tir, un dribble ou un sprint.

Le quotidien régional qui évoque aussi Lionel Messi. Le numéro 30 du PSG est la seule icône dans les rues du Qatar. Il a une très forte cote de popularité au Qatar, « Neymar et Cristiano Ronaldo n’ont fait qu’illusion. » Pour certains supporters, Kylian Mbappé est le futur du football alors que Lionel Messi toujours le présent.

Le quotidien l’Equipe évoque aussi la perception des Argentins vis-à-vis de Kylian Mbappé, placé comme danger numéro 1 pour l’Albieleste. À l’approche de la finale entre la France et l’Argentine, l’attaquant du PSG « cristallise les passions argentines. Au point de vouloir se construire un « ennemi de circonstance » pour motiver les troupes. » Pour un peu casser du sucre sur son dos, ses déclarations sur le football sud-américain en mai dernier sont ressortis. Malgré ces petites piques, Kylian Mbappé continue de susciter l’admiration en Argentine conclut l’Equipe.