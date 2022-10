Le PSG a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à un récital contre le Maccabi Haïfa (7-2) dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules. Titulaire dans le milieu à trois avec Renato Sanches et Fabian Ruiz, Vitinha a poursuivi son très bon début de saison (noté 6,5 par la rédaction de CS). L’international portugais (22 ans) a apprécié cette magnifique performance.

« J’imagine que c’était bien pour les spectateurs. Vous venez voir un match, du football et vous assistez à un tel spectacle. Nous sommes très satisfaits de cette victoire 7-2 très spectaculaire, avec beaucoup de buts que nous avons appréciés, même si on aurait préféré éviter les deux buts que nous avons encaissés, lance Vitinha pour PSG TV. Nous n’y sommes pas parvenus, nous allons nous améliorer sur ce point, mais le plus important, c’est que nous avons gagné avec des buts très très marquants. Et c’est sans aucun doute un point très important. Chaque fois que nous avons encaissé un but, nous sommes montés au créneau pour marquer à nouveau, pour en marquer un de plus, sans nous satisfaire de l’avantage que nous avions déjà. On voulait toujours plus. Et c’est ce que nous avons fait jusqu’à la fin du match pour finir sur ce 7-2.«

Le numéro 17 du PSG s’est ensuite projeter sur le match contre la Juventus Turin la semaine prochaine, qui sera important pour la première place du groupe. « Nous allons montrer ce que nous essayons de montrer dans tous les matches de Ligue des champions : de la qualité, beaucoup d’engagement et faire tout notre possible pour arracher la victoire. Nous avons beaucoup de qualité comme on l’a vu aujourd’hui. Nous avons réussi à le montrer et à montrer que nous sommes meilleurs que les autres. On va à Turin pour prendre les trois points et finir premiers.«