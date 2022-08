Optimisme côté Naples pour Navas et Fabian Ruiz

Le PSG souhaite modifier de manière significative son effectif pour préparer au mieux la saison 2022-2023. Ainsi, Luis Campos a déjà ciblé de nombreux joueurs pour renforcer le groupe et notamment Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele ou encore Renato sanches dont les signatures ont été officialisées ces dernières semaines. Mais le nouveau conseiller football des Rouge & Bleu – épaulé par Antero Henrique – a également la lourde tâche de se séparer de certains indésirables du club à l’image de Layvin Kurzawa, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. Mais un autre joueur est concerné par un départ cet été : Keylor Navas. Après deux excellentes saisons avec le maillot parisien, l’international costaricien a partagé les cages avec Gigio Donnarumma lors de l’exercice 2021-2022 et Christophe Galtier a annoncé que le portier italien sera le numéro un cette saison au PSG.

Vers un prêt avec option d’achat pour Navas

Alors que L’Équipe annoncait ce samedi que l’ancien joueur du Real Madrid avait fait son choix, et serait d’accord pour rejoindre le Napoli. Tout comme nos confrères de RMC Sport qui allaient également dans le sens de ces informations, et évoquaient de leur côté un accord entre Keylor Navas et le club italien. Ce matin, Fabrizio Romano a déclaré sur son compte Twitter que Naples était optimiste quant à une arrivée de Keylor Navas dans les prochains jours mais aussi pour un départ de Fabian Ruiz vers le Paris Saint-Germain. Concernant le portier parisien, La Repubblica précise que l’accord serait proche avec Naples et celui-ci correspondrait parfaitement au profil recherché par l’équipe de Spalletti. On se dirigerait vers un prêt avec option d’achat pour l’international costaricain avec une répartition du salaire qui serait en cours de négociation.