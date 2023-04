Ce samedi soir, le PSG a remporté un match ultra important dans la course au titre face au RC Lens (3-1). Et les Rouge & Bleu ont notamment pu compter sur un Vitinha performant sur le terrain.

Pour son dernier gros choc de la saison, le PSG ne s’est pas manqué. Profitant de sa supériorité numérique suite à l’expulsion rapide de Salis Abdul Samed (20′) suite à une grosse semelle sur la cheville d’Achraf Hakimi, les Parisiens ont su marquer trois buts en dix minutes juste avant la pause. Et le club parisien a pu notamment compter sur un Vitinha buteur et passeur décisif. En difficulté ces derniers mois, le Portugais a ouvert son compteur but au PSG et a surtout livré une prestation solide (noté 7/10 par la rédaction de Canal Supporters). Une première réalisation attendue depuis longtemps par l’international portugais, comme il l’a expliqué en après-match dans des propos rapportés par Le Parisien : « Je suis très content de ce premier but. Très très content. J’attendais ça depuis longtemps. C’est un joli but en plus, c’est bien ! J’avais marqué déjà de cette manière avant de venir à Paris. Je sais que j’en suis capable. C’est pour ça que j’ai essayé et j’essaierai encore si j’en ai la possibilité. »

🗣️ | Vitinha sur son but pour Canal + :



« C’est très important pour moi au niveau individuel, je suis très content mais le plus important c’est la grande victoire de l’équipe face à une grosse équipe du championnat » 🔴🔵💪#PSGRCL pic.twitter.com/sroB5Cq5YT — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 15, 2023

Le milieu de 23 ans a également tenté d’expliquer la baisse de régime de son équipe en seconde période : « Ça arrive parfois, c’est normal. On ne veut pas lâcher mais inconsciemment on lâche et l’autre l’équipe sent, pour sa part, qu’elle peut donner le meilleur pour obtenir un résultat. On aurait pu réaliser une meilleure deuxième mi-temps mais le plus important c’est la victoire. » Un succès ô combien important qui rapproche grandement le PSG de son 11e titre de champion de France : « On sait que c’est un très bon avantage. On a maintenant 9 points d’avance, mais ce n’est pas fini. On ne veut pas lâcher. Il reste 7 matchs à jouer, on va faire le dernier effort pour remporter ce titre de champion », a expliqué Vitinha à l’issue de la rencontre. Pour son prochain match, le leader du championnat affrontera la lanterne rouge, l’Angers SCO, vendredi prochain dans le match des extrêmes.