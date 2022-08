Ce dimanche soir, en conclusion de la 3e journée de Ligue 1, le PSG a ébloui ses supporters et les observateurs de football. Opposés au LOSC, les Rouge & Bleu ont livré une véritable démonstration dans le Nord avec un succès sur le score de 7 à 1. Une prestation parfaitement maîtrisée comme en atteste la première réalisation de Kylian Mbappé au bout de 8 secondes de jeu. Malgré la lourde défaite de sa formation, le coach lillois, Paulo Fonseca, ne remet pas en cause l’attitude de ses joueurs et reconnaît simplement la large supériorité des Parisiens lors de cette rencontre, dans des propos rapportés par Le Petit Lillois.

« C’est difficile. Les joueurs étaient tristes dans les vestiaires, ils ne sont pas contents du résultat. Nous pouvons faire mieux, c’est difficile de commencer avec un premier but aussi rapide, contre une équipe comme le PSG, avec autant de bons joueurs. On doit accepter, on doit apprendre, voir ce qu’on peut faire de mieux. Ils étaient beaucoup plus forts, c’est aussi simple que ça. Les joueurs ont essayé, mais la différence est telle qu’ils l’ont montré sur le terrain. Je dois confesser que malgré les 7 buts, j’ai trouvé l’équipe confiante. Je suis le responsable, j’ai demandé à ce qu’elle joue comme ça. Quand on construit une équipe, quand je demande du courage aux joueurs, je ne peux pas être le premier à être effrayé ! Pourquoi je devrais changer tout face au PSG ? C’est notre identité. Il était important de ne pas changer. On peut évidemment faire mieux défensivement. On a essayé de presser, on a essayé de jouer. Ça me donne confiance pour le futur. On doit réagir (…) Je veux le même courage lors du prochain match. On doit apprendre avec ces matchs. Je dois rassurer les joueurs, je ne veux pas que cette défaite affecte notre confiance. On a aussi fait de bonnes choses. »