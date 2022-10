Après le match nul entre Benfica et le PSG la semaine dernière (1-1), les deux équipes s’affrontent une nouvelle fois demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1) – au Parc des Princes – dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Comme Christophe Galtier et Vitinha côté parisien, Nicolas Otamendi s’est présenté en conférence de presse à la veille de cette rencontre. Il a évoqué l’absence de son compatriote, Lionel Messi.

« C’est une perte importante pour eux. De toute évidence, pour nous, c’est quelque chose qui ne change en rien notre façon de penser et de jouer. On est venu avec la volonté de gagner et de repartir avec les trois points qui sont importants. Nous serons toujours concentrés. La Champions League est une compétition différente et affronter des équipes comme le PSG est une motivation supplémentaire. Nous voulons que demain soit un bon match et nous voulons gagner. »

Le défenseur central évoque aussi le fait de défendre sur Neymar. « C’est un joueur de qualité. Je l’ai affronté au Brésil et ici en Europe. On ne peut pas lui laisser de place car on connaît aussi sa qualité. Mais on sait aussi que le PSG a beaucoup d’individualités qui peuvent nous attirer des ennuis. Nous devons jouer un bon match tactiquement et être très concentrés. Si nous sommes positifs, les choses sont plus faciles et nous sommes plus près de bien faire les choses. »

L’international argentin a aussi expliqué avoir échanger avec le numéro 30 du PSG à l’issue de la manche aller. « En tant que coéquipier, après le match, j’ai parlé à Messi pour voir comment il se sentait, comme je le fais avec tout le monde. Je ne m’inquiète pas de son absence car nous savons à quel point il est important pour l’équipe nationale argentine. Il a eu une surcharge à cause de son enchaînement de matches depuis le début de la saison. «