Titulaire hier soir lors de la défaite du PSG contre Rennes (1-0), Warren Zaïre-Emery a été le meilleur joueur de champ du côté Rouge & Bleu. Le titi parisien a joué un peu plus de 70 minutes et n’a pas eu peur au moment d’aller défier les joueurs rennais. Il a essayé de trouver dans les meilleures conditions ses coéquipiers.

Avec cette titularisation, le jeune milieu de terrain (16 ans) est encore une fois entré dans l’histoire du PSG. Il est en effet devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Rouge & Bleu à débuter un match de Ligue 1. À 16 ans et 313 jours, il a effacé des tablettes Adil Aouchiche, qui détenait le record (17 ans et 46 jours). Cette saison, il s’était déjà offert plusieurs records de précocité. « En août dernier, en entrant en jeu face à Clermont, il était déjà devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Rouge et Bleu, quelques semaines après avoir signé son premier contrat professionnel. » Contre le Maccabi Haïfa en octobre dernier, Warren Zaïre-Emery était devenu le plus jeune joueur de l’histoire en Ligue des Champions. Enfin, la semaine dernière, il était devenu le plus jeune joueur du PSG à être titulaire dans un match du club de la capitale toutes compétitions confondues.

Danilo Pereira centenaire, deux caps importants pour Mbappé

Titulaire dans la défense à trois contre les Rennais, Danilo Pereira (noté 5,5 par la rédaction de CS) a atteint la barre des 100 matches sous le maillot du PSG. De son côté, Kylian Mbappé a joué sa 200e rencontre en Ligue 1. Dans le détail, il a joué 159 matches avec le club de la capitale et 49 avec Monaco. Entré en jeu hier, il a aussi disputé son 300 matches en club toutes compétitions confondues (60 avec Monaco, 240 avec le PSG).