Intégré à l’équipe professionnelle, Warren Zaïre-Emery impressionne par sa maturité à seulement 16 ans. Le milieu de terrain a un bel avenir devant lui.

Ce vendredi face à Châteauroux, Warren Zaïre Emery est entré dans l’histoire du PSG en devenant le plus jeune joueur à débuter une rencontre à l’âge de 16 ans, 9 mois et 29 jours. Grand talent du centre de formation, le milieu de terrain est promis à un bel avenir depuis de nombreuses années. Après une entrée en jeu face au RC Lens (3-1) la semaine passée (17 minutes), le Titi a bénéficié d’un temps de jeu plus conséquent face au club de National 1 ce vendredi avec un match disputé dans son intégralité. « Ça fait du bien de faire 90 minutes. Mais on va continuer à travailler et on aura probablement d’autres opportunités. Je suis très content de faire ma première titularisation. J’ai fait 90 minutes, je suis très content et j’espère qu’il y en aura d’autres », avait déclaré le Titi à l’issue de la qualification au Stade Gaston Petit.

« Zaïre-Emery est programmé pour le haut niveau »

Le club parisien possède ainsi dans ses rangs un beau potentiel à faire grandir dans les années à venir. Questionné par Le Parisien sur l’évolution de Warren Zaïre-Emery, son ancien entraîneur chez les jeunes, Hervé Guégan, a listé les qualités du jeune Titi. « C’est quelqu’un qui progresse d’année en année et qui est programmé pour le haut niveau. Au-delà de ses qualités techniques qui en font un joueur complet, je retiens sa confiance en lui, sa maturité et son intelligence de jeu. Il a 16 ans, mais il joue comme un joueur qui en a 25. Il n’y a pas grand-chose à lui dire, c’est du pain béni pour un coach. Il est intelligent, respectueux, travailleur, très bien élevé. Compte tenu de sa mentalité, je ne suis pas inquiet pour lui. »