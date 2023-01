Demain, le PSG doit décoller pour Doha afin de participer à son Qatar Tour 2023. Jeudi après-midi (18 heures), les Rouge & Bleu vont jouer un match amical en Arabie saoudite contre une sélection des meilleurs joueurs d’Al-Hilal et Al-Nassr. Un match qui va rapporter une belle somme au club de la capitale.

Comme chaque année, le PSG organise un Qatar Tour. Celui de 2023 va débuter mercredi. Les Parisiens s’envoleront pour Doha demain, pour passer une journée dans la capitale qatarienne. Le lendemain, ils se rendront en Arabie saoudite afin d’y jouer un match amical contre une sélection des meilleurs joueurs d’Al-Hilal et Al-Nassr. Cette rencontre, qui devait avoir lieu la saison dernière mais qui avait été repoussée en raison du Covid, se jouera donc jeudi soir. On pourra voir, pour peut-être la dernière fois, l’affrontement entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Une rencontre qui devrait rapporter un beau pactole au Rouge & Bleu.

Un chèque d’un peu plus de 10 millions d’euros

Selon les informations de L’Equipe, cette rencontre amicale va rapporter un peu plus de 10 millions d’euros au PSG. Le quotidien sportif explique que les dirigeants parisiens ont cette somme dans ses comptes 2022-23. Avec la présence de la MNM, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, dans ses rangs, les Rouge & Bleu peuvent « obtenir de tels montants, comme l’été dernier lors de sa tournée au Japon« , conclut l’Equipe.