Ce dimanche en début d’après-midi, le PSG nous a offert un spectacle extrêmement terne sur la pelouse de l’AS Monaco pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Conséquence de quoi, les Parisiens ont coulé à pic et se sont inclinés sur le large score de 3-0. Mais au-delà du score pur et dur, c’est surtout l’attitude de Neymar Jr et de ses coéquipiers qui a fortement dérangé.

Présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Jérôme Alonzo s’est penché sur ce sujet. Et pour l’ancien gardien, ce qu’il s’est passé à Monaco ce dimanche est tout simplement honteux. Pour étayer ses propos, le consultant a mis en parallèle ce revers avec celui concédé sur la pelouse du FC Nantes (3-1)le 19 février dernier : « Le PSG en avait pris trois à Nantes, mais Lafont avait reçu un 10/10 dans le journal L’Equipe. Le PSG avait existé, le PSG s’était battu au moins, avait montré quelque chose. Quand tu es salarié d’un club de football, tu es un employé comme un autre. Cela veut dire que tu as des obligations. Il y a un minimum. Et face à Monaco, ce n’est même pas qu’il n’y avait pas le minimum… Aujourd’hui, quand tu es supporter du PSG, tu as honte. Ici, le terme honteux est adéquat. Faire un tel match face à un Monaco quasiment mourant, c’est du foutage de gueule de la part des joueurs. »