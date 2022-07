Wijnaldum sur les tablettes de l’AC Milan

Sur la liste des « indésirables » du PSG, Georginio Wijnaldum semble être en tête de gondole. Le Paris Saint-Germain doit dégraisser son effectif, et l’international néerlandais pourrait mettre fin son aventure en Rouge & Bleu et se trouver un nouveau point de chute. Si le PSG souhaite s’en séparer et que le milieu de terrain de 31 ans semble avoir compris le message, il ne manque plus qu’à trouver un club qui souhaite s’attacher les services de l’ancien de Liverpool. Selon notre confrère italien Gianluca Di Marzio, ça serait chose faite. Si rien n’est encore signé et aucune avancée significative n’est à signaler, le journaliste de Sky Sport avance que l’AC Milan serait intéressé.

Les prémices d’un transfert ?

Si la priorité pour le club pensionnaire de Serie A est de se renforcer en défense avec le prêt de Japhet Tanganga en provenance de Tottenham, le club milanais étudierait la possibilité de faire une offre pour Georginio Wijnaldum afin de renforcer son entrejeu. A noter que les l’AC Milan est affaibli dans ce secteur de jeu avec le départ libre de Franck Kessié pour le FC Barcelone. Un manque que pourrait combler le numéro 18 du PSG.