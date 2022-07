Après plus d’une saison gâchée par les blessures, Sergio Ramos aura à coeur de montrer un autre visage lors de cet exercice 2022-2023. Et le défenseur de 36 ans – sous contrat jusqu’en 2023 – a déjà entamé sa préparation avec une période disputée lors de la victoire face à Quevilly-Rouen (2-0) ce vendredi, avec un penalty transformé à la clé. Une vraie plus value pour les Rouge & Bleu et Christophe Galtier dans le schéma à trois défenseurs que souhaite instaurer le coach du PSG. Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir, Yoann Riou estime que Sergio Ramos doit être le patron de cette équipe si ses blessures ne contrarient pas sa saison.

« Ramos, tu suis ses traces et son parcours »

Le chroniqueur de la chaîne L’Equipe pense notamment que le palmarès de Sergio Ramos peut jouer en sa faveur dans une équipe comme le PSG : « Si Ramos n’est pas blessé, évidemment que ça doit être le chef de meute, le chef d’équipe et le patron du vestiaire. Il a quatre C1, une Coupe du monde et deux Euros, et surtout mille autres choses. Il sait absolument tout de ce sport, de ce jeu, de ce milieu. Ça fait un an qu’il est arrivé, en plus il a pu jauger, juger et regarder. Lui, il n’était pas du désastre contre le Real Madrid et il donc inattaquable. Il connaît l’expérience, il a gagné 3 milliards de fois plus que les autres. En plus, il est un peu éloigné des Mbappé, Messi, Neymar. Donc, je pense qu’il est au-dessus de la mêlée. Ramos, tu l’écoutes, tu suis ses traces et son parcours (…) Prenons la comparaison avec Mbappé. C’est un joueur qui est dans une quête individualiste. Il veut marquer l’histoire de son sport et du foot. C’es évidemment respectable et il joue aussi pour l’équipe. Mais d’abord, c’est son histoire à lui qu’il veut écrire. Alors que Ramos, il a déjà tout gagné et tout fait. Il n’y a même plus d’égo, c’est-à-dire qu’il peut partir en retraite demain. Lui, il va être important dans le côté rassembleur. C’est vrai que c’est de bon ton de se moquer un peu de Ramos en disant qu’il est blessé depuis deux ans. Mais il est blessé parce pendant quasiment 20 ans, il n’a jamais raté un match, il a joué mille fois blessé. Ça veut dire qu’il a l’âme pour le maillot. Je pense qu’il peut retrouver son corps. »