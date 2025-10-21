[Winamax] Bayer Leverkusen / PSG – Les forces et faiblesses des deux équipes

Ce mardi (21h sur Canal Plus Foot), le PSG se déplace sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour poursuivre son sans-faute en Ligue des champions. Focus sur les forces et les faiblesses des deux équipes avec les cotes Winamax.

Fort de son statut de champion d’Europe, le PSG aura à coeur d’enchaîner un troisième succès consécutif dans cette phase de ligue de la Ligue des champions. Après des succès marquants face à l’Atalanta Bergame (4-0) et au FC Barcelone (1-2), les joueurs de Luis Enrique affronteront le Bayer Leverkusen ce mardi soir. Focus sur les forces et faiblesses des deux équipes, avec les cotes Winamax.

Le style de jeu offensif du Bayer Leverkusen, une aubaine pour le PSG

Si ce Bayer Leverkusen n’a plus grand-chose à voir avec l’équipe invincible de la saison 2023-2024 – les départs de Xabi Alonso, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong et Granit Xhaka entre autres – il n’a pas perdu son style de jeu tourné vers l’offensif. Le club allemand s’est bien remis du début de saison difficile sous les ordres d’Erik ten Hag, limogé après seulement trois matchs, et a entamé une série d’invincibilité depuis l’arrivée de Kasper Hjulmand (5 victoires et 3 nuls). Le dernier match face à Mayence (victoire 4-3) le week-end dernier est le parfait exemple des qualités et faiblesses de cette formation. Dans un système en 3-4-3, cette équipe du B04 s’appuie sur ses pistons offensifs pour créer le surnombre en attaque grâce à des transitions rapides. En revanche, défensivement, l’équipe allemande affiche de grosses lacunes. En difficulté cette saison, Mayence, 16e de Bundesliga, en a parfaitement profité pour semer le doute dans les esprits adverses. Et avec la force de frappe du PSG (Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé), les maux de tête seront encore plus intenses pour les pensionnaires de la BayArena.

Nuno Mendes, l’arme parfaite du PSG

Meilleur parisien depuis le début de la saison, Nuno Mendes confirme, semaine après semaine, son statut de meilleur latéral gauche du monde. Solide défensivement, l’international portugais est aussi un danger constant pour la défense adverse. Avec deux buts et deux passes décisives depuis le début de cet exercice 2025-2026, le latéral de 23 ans est devenu une arme offensive redoutable dans le schéma de jeu de Luis Enrique.

Khvicha Kvaratskhelia, l’homme des grands soirs

Victime de quelques pépins physiques depuis le début de la saison, Khvicha Kvaratskhelia revêt régulièrement son costume des grands soirs lors des soirées de Ligue des champions. Depuis son arrivée l’hiver dernier, le Géorgien a prouvé à de multiples reprises son importance dans les matchs à enjeu. Déjà décisif face à l’Atalanta Bergame et absent contre le FC Barcelone, le numéro 7 des Rouge & Bleu compte bien profiter de cette soirée à la BayArena pour retrouver des couleurs après quelques semaines en demi-teinte. De retour dans le groupe, Ousmane Dembélé aura à coeur de retrouver la compétition en faisant trembler les filets. Face aux largesses défensives adverses, les attaquants parisiens auront une belle opportunité de briller.

Alejandro Grimaldo, le danger principal à surveiller

Avec 6 buts et 2 passes décisives depuis le début de saison, Alejandro Grimaldo sera le principal danger à surveiller du côté du Bayer Leverkusen. Évoluant dans un rôle de piston gauche, l’international espagnol s’apprête à livrer un beau duel sur son côté face à Achraf Hakimi. Autre élément à surveiller, l’attaquant Christian Kofane. L’attaquant de 19 ans reste sur trois buts sur ses trois derniers matchs. En revanche, Kasper Hjulmand devra composer avec de nombreuses absences et les solutions ne seront pas légion sur le banc.

Lucas Chevalier dans l’attente de son match référence

Pointé du doigt depuis plusieurs semaines, Lucas Chevalier a pu compter sur le soutien de Luis Enrique en conférence de presse ce lundi : « Je suis très content de Lucas Chevalier, c’est l’une des meilleures options, ou la meilleure option. Quand on recrute un joueur on pense sur le long terme. Il a de la personnalité, il le montre aux entraînements et dans les matchs aussi. Pendant quatre ans vous avez critiqué, vous avez tué sportivement Gigio Donnarumma. Même quand je n’étais pas l’entraîneur du PSG, j’ai vu que vous aviez tué Gigio Donnarumma. Lucas Chevalier j’aime son niveau comme joueur, sa personnalité. J’ai confiance en ce qu’il va devenir pour les prochaines années. » En manque de confiance, le portier de 23 ans est à la recherche de son match de référence pour renverser les critiques.

