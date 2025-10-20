Warren Zaïre-Emery : « On est le PSG, on veut tout gagner », avant le match face au Bayer Leverkusen

Pour le compte de la troisième journée de C1, le PSG affronte le Bayer Leverkusen. Pour la conférence de presse d’avant-match, le titi parisiens Warren Zaïre-Emery a précédé Luis Enrique.

Son retour en forme

« Je pense que je suis un petit mieux. Je me sens de mieux en mieux. Je suis parti avec les Espoirs pour reprendre cette confiance, toucher beaucoup de ballons. Je pense que ça m’a fait beaucoup de bien. Il faut continuer sur cette dynamique ».

Prioriser la Ligue des Champions ?

« On est le PSG, on veut tout gagner. Donc il faut prendre tous les matchs de la même manière et jouer de la même façon. Il faut faire du mieux possible et tout faire pour gagner ».

Sa période de moins bien

« Elle est pas mal celle-là. Je me suis recentré sur moi-même, j’ai continué à travailler et je n’ai pas lâché. Maintenant que c’est mieux, je continue. Le coach et mes coéquipiers me poussent parce qu’ils veulent la meilleure version de moi-même et ça me pousse au quotidien ».

Les retours de blessures

« Cela fait toujours du bien quand on récupère du monde dans le groupe. Surtout quand ce sont des cadres qui sont là pour nous pousser et donner des conseils comme Marquinhos, Ousmane ou Dés’ (Doué). Cela fait du bien d’avoir le capitaine pour donner de la voix dans le vestiaire. C’est un plus de retrouver tout le monde mais l’important c’est le collectif ».

L’évolution de Willian Pacho

« Franchement ce n’est pas une question que l’on s’est posée. Willian c’est un excellent défenseur et il a su s’intégrer très rapidement. Je pense qu’il méritait sa place dans les 30 mais nous ne décidons pas. Je suis heureux de l’avoir avec nous ».

Le retour d’Ousmane Dembélé

« Je dirais comme Marquinhos que c’est un leader même s’il ne s’exprime pas beaucoup. Dans le vestiaire, les gens analysent et regardent ce qu’il fait. On est content qu’il revienne. C’est le Ballon d’or, on est fiers de le retrouver. On sait qu’il va tout faire pour aider l’équipe ».

Le rôle de Luis Enrique pour bien revenir

« Avec moi ou tous les autres joueurs, il essaye de tirer la meilleure version de tout le monde. Quand on est dans le mal il essaye de donner des conseils, c’est formidable d’avoir un coach qui est là pour tout le monde et qui cherche à donner le plus de confiance possible. Mes coéquipiers aussi venaient me voir pour dire de ne pas lâcher. C’est important d’être soutenu par ces gens-là ».

Les hauts et les bas de son début de carrière

« Je ne serais pas vous dire maintenant. J’essaye de rester la meilleure version de moi-même. J’essaye d’être le plus en confiance possible et de retrouver cette insouciance que j’avais lors de la première saison ».

Son rôle auprès des titis parisiens qui arrivent dans le groupe

« Mon rôle n’a pas vraiment changé, je suis resté la même personne. Ces jeunes, on est content qu’ils soient là et qu’ils montent. J’essaye de montrer l’exemple en faisant ce que je fais au quotidien. J’essaye de donner le meilleur de moi-même au quotidien. Ils prennent ce qu’ils veulent en exemple. Moi quand j’étais jeune je regardais souvent les autres, j’avais Presnel Kimpembe qui était souvent en salle pour parler et nous aider ».