LDC – Un Bayer Leverkusen affaibli pour affronter le PSG ?

Mardi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Leverkusen. Pour ce match de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Allemands pourraient être diminués contre le PSG.

Le PSG retrouve la la Ligue des champions mardi soir avec le déplacement à Leverkusen dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Si le PSG voit plusieurs de ses joueurs revenir ces derniers jours, son adversaire pourrait être fortement diminué au coup d’envoi mardi soir.

A voir aussi : LDC – Dembélé de retour dans le groupe pour Leverkusen

Pas de retrouvailles avec le PSG pour Axel Tape

Comme le rapporte L’Equipe, Jonas Hofmann et Martin Terrier, décisifs lors de la victoire prolifique du Bayer Leverkusen contre Mayence (4-3) hier, ne sont pas inscrits sur la liste UEFA du club allemand pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Kasper Hjulmand, le coach du Bayer devra également faire sans Ezequiel Palacios et Axel Tape, formé au PSG, qui sont blessés. Le quotidien sportif indique que l’espoir pour le Bayer Leverkusen consiste à récupérer quelques-uns des éléments indisponibles ce week-end. La liste est longue : Patrik Schick, Lucas Vazquez, Malik Tillman, Jarell Quansah et Nathan Tella. Malgré neuf absences potentielles, le directeur sportif Simon Rolfes ne veut tirer que du positif de cette confrontation « contre la meilleure équipe du monde » : « C’est un match dont on peut vraiment apprendre beaucoup », conclut L’Equipe.