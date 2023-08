Ces derniers jours, l’avenir de Neymar Jr a été au centre de l’actualité. D’abord réticent à un retour du joueur au FC Barcelone, l’entraîneur Xavi, s’est montré évasif sur ce dossier.

Alors qu’il entame sa septième saison sous le maillot du PSG, l’avenir de Neymar Jr cristallise les attentions ces dernières heures. Seul rescapé de la MNM, le Brésilien revient tout juste d’une blessure à la cheville et a livré un prestation plus qu’encourageante face au Jeonbuk Motors FC (3-0) la semaine passée. Et si sa présence dès le coup d’envoi face au FC Lorient est espérée par son entourage, ces dernières heures, c’est surtout son avenir au PSG qui était au centre des débats. En effet, L’Equipe affirme que le joueur a annoncé à son président, Nasser al-Khelaïfi, son désir de quitter les Rouge & Bleu dès cet été. Et un retour au FC Barcelone, son ancien club de 2013 à 2017, est la piste privilégiée par le joueur. Mais rapidement, son père et agent, Neymar Sr, a démenti cette rumeur.

À voir aussi : Le père de Neymar dément les rumeurs sur les envies de départ de son fils

« D’ici la fin du meracto, on verra »

Mais du côté du FC Barcelone, certains dirigeants rêveraient d’un retour de l’international brésilien, surtout après le départ d’Ousmane Dembélé vers le PSG et de l’échec dans le dossier Bernardo Silva. Alors qu’il avait exprimé son incompréhension devant cette rumeur Neymar au début du mois de juin, l’entraîneur des Azulgrana, Xavi, s’est, cette fois-ci, montré évasif à ce sujet, dans des propos accordés à la chaîne catalane, TV3. « Neymar ? Je ne peux rien avancer. L’année dernière, j’ai prononcé le nom d’un joueur d’une autre équipe et ils se sont fâchés. D’ici la fin du meracto, on verra. » L’ancien milieu de terrain s’est aussi exprimé sur le dossier Ansu Fati, un temps lié au PSG : « Ansu ? On verra bien. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir jusqu’au 31 août […] ça dépend aussi beaucoup du fair-play financier. »

Mais outre le FC Barcelone, l’Arabie saoudite rêverait d’attirer Neymar après les échecs Lionel Messi et Kylian Mbappé. Cependant, le Brésilien de 31 ans aimerait poursuivre sa carrière dans un championnat compétitif et donnerait sa priorité au Barça en cas de départ. Mais selon RMC Sport, la tendance actuelle serait plutôt à une septième saison du Ney’ dans la capitale française.