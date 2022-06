Des images inédites des maillots du PSG pour la saison 2022-2023

Si le Paris Saint-Germain n’a toujours pas communiqué sur les maillots de la saison prochaine, c’est seulement pour des raisons de sponsoring. En effet, à partir du 30 juin prochain, All Accor ne devrait plus être la sponsor principal et laisserait sa place au nom de la marque Qatar Airways, selon les derniers échos dans le dossiers.

De son côté, le site Footy Headline, spécialiste dans le domaine du maillot de foot, a publié depuis plusieurs semaines des images du maillot du PSG pour la saison 2022-2023, bien évidement, sans aucun sponsor, tant aucune officialisation n’a eu lieu.

www.footyheadlines.com

De nouveaux visuels avec sponsor

Comme mentionné plus haut, c’est Qatar Airways qui devrait prendre place sur la tunique en tant que sponsor principal du Paris Saint-Germain. C’est en ce sens qu’un graphiste sur Twitter (@zn_graphics) a partagé son travail, exposant ainsi les potentiels maillots du club de la capitale pour la saison 2022-2023, avec le sponsor principal.