Youth League : Le groupe du PSG pour affronter Salzbourg

Ce mercredi après-midi (14h00), la section U19 du PSG reçoit le RB Salzbourg dans son antre du stade Georges Lefèvre pour le compte des quarts de finales de la Youth League. Après s’être défaits du FC Séville au tour précédent sur le score de 2-0, les titis parisiens auront fort à faire face à un adversaire redoutable, d’autant plus que Xavi Simons sera suspendu pour ce choc continental.

Et à un peu moins de 24 heures du coup d’envoi, le coach Zoumana Camara vient tout juste de communiquer son groupe de joueurs qui montera sur le pont ce mercredi face aux Autrichiens. On y retrouve logiquement les autres hommes forts rouge et bleu de cette saison tels qu’El Chadaille Bitshiabu Warren Zaire-Emery, Edouard Michut Ayman Kari, Djeidi Gassamaou Ismaël Gharbi.

Le groupe du PSG pour affronter Salzbourg:

Lavallée, Mouquet, – Bitumazala, Bitshiabu, Bodiang, El Hannach, Fernandez, Lamy, Muntu – Kari, Michut, Weidmann, Zaire-Emery, – Gharbi, Gassama, Lemina, Tayamoutou, Yansané