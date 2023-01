Ce dimanche soir, le PSG a conclu la 20e journée de Ligue 1 par une piètre performance lors du match nul face au Stade de Reims (1-1). Mais les Rouge & Bleu restent en tête grâce aux contre-performances de leurs poursuivants.

Pour son premier match de la phase retour de la saison 2022-2023 de Ligue 1, le PSG recevait le Stade de Reims avec pour objectif de profiter des faux pas de ses concurrents, le RC Lens et l’Olympique de Marseille, qui ont respectivement concédé le match nul face à Troyes (1-1) et l’AS Monaco (1-1). Mais les Parisiens ont gâché cette belle opportunité et le trio de tête reste donc inchangé. Les joueurs de Christophe Galtier comptent respectivement trois et cinq points d’avance sur les Lensois et Marseillais.

🗣️ | Christophe Galtier pour prime video :



« Beaucoup trop de joueurs ne sont pas à leur niveau depuis le retour de la coupe du monde, il y aura beaucoup de décisions à prendre pour retrouver une équipe digne de ce nom »#PSGSDR pic.twitter.com/WZNTwNO9hm — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 29, 2023

Aucune victoire dans le top 5 du championnat

Si les quatre premiers du championnat ne sont pas parvenus à remporter les trois points, c’est également le cas du Stade Rennais, 5e au classement. Victorieux du PSG lors de la journée précédente, les hommes de Bruno Génésio se sont inclinés dans le derby breton face au FC Lorient (2-1). Dans les autres résultats marquants de la 20e journée de Ligue 1, l’OGC Nice de l’ancien Parisien Didier Digard a réussi à s’imposer sur la plus petite des marges face au LOSC (1-0). De son côté, l’Olympique Lyonnais a renoué avec la victoire en s’imposer en Corse face à Ajaccio (0-2). Enfin, l’Angers SCO a enchaîné une 12e défaite de rang en L1 après son lourd revers face au Stade Brestois (0-4).

Au classement, le PSG reste donc leader avec trois points d’avance sur son dauphin, le RC Lens. Malgré un seul but marqué, les Rouge & Bleu conservent la tête au classement des meilleures attaques du championnat (49 buts), devant l’AS Monaco (43) et l’Olympique de Marseille (40). Avec un nouveau but encaissé, les champions de France en titre ont du mal à conserver leur cage inviolée et restent la deuxième meilleure défense du championnat (15 buts encaissés) derrière le RC Lens (14). Le club parisien retrouvera la compétition dès ce mercredi avec un déplacement sur la pelouse du Montpellier Hérault à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1.

Résultat 20e journée de Ligue 1

FC Lorient / Stade Rennais (2-1)

ESTAC Troyes / RC Lens (1-1)

Olympique de Marseille / AS Monaco (1-1)

OGC Nice / LOSC Lille (1-0)

AJ Auxerre / Montpellier Hérault SC (0-2)

Stade Brestois / Angers SCO (4-0)

Clermont Foot / FC Nantes (0-0)

RC Strasbourg / Toulouse FC (1-2)

AC Ajaccio / Olympique Lyonnais (0-2)

Paris Saint-Germain / Stade de Reims (1-1)

Classement L1