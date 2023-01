Le PSG et le Zénit pas sur la même longueur d’onde pour Malcom

Il ne reste plus que deux jours avant que le mercato hivernal ne se ferme. Avec le départ de Pablo Sarabia, Christophe Galtier aimerait se renforcer offensivement. Mais la piste menant à Malcom, avancé depuis plusieurs jours s’annonce compliquée.

Encore hier soir, Christophe Galtier a expliqué espérer avoir des recrues avant la clôture du mercato demain soir. Le coach du PSG indiquait que ses dirigeants travaillaient sur une ou deux recrues. Il a aussi expliqué qu’il aimerait avoir un renfort offensif après le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton. Dans cette optique, le PSG pisterait Malcom depuis plusieurs jours. L’ancien de Bordeaux, actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg, a envie de venir. Mais les deux clubs n’arrivent pas encore à trouver un terrain d’entente.

Le PSG voudrait un prêt avec une option d’achat non obligatoire

Selon les informations de l’Equipe, les deux clubs n’ont pas la même vision pour une possible transaction dans ce dossier. Le club russe aimerait un transfert sec ou bien une option d’achat quasiment obligatoire. Chose qui s’annonce difficile pour le PSG, toujours contrarié par le fair-play financier rappelle le quotidien sportif. Du côté des dirigeants parisiens, on préfèrerait un prêt avec option d’achat non obligatoire. « Les discussions entre toutes les parties tournent donc autour d’une formule qui puisse convenir à tout le monde« , conclut l’Equipe qui indique également que Malcom souhaite venir à Paris.