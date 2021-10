Drogba : « On est un peu dur avec Kylian Mbappé »

Kylian Mbappé a essuyé beaucoup de critiques depuis l’Euro et son penalty manqué qui a entraîné l’élimination de l’Equipe de France en huitième de finale contre la Suisse (3-3, 5 t.a.b à 4). L’attaquant du PSG (22 ans) a placé la barre tellement haut dans ses performances que l‘on oublie que c’est un jeune joueur. C’est ce qu’a tenu à rappeler Didier Drogba. « On est un peu dur avec lui. On oublie souvent qu’il est jeune. Il est encore en train d’apprendre, défend Drogba pour Téléfoot. Il a déjà repoussé les limites ? Oui, mais est-ce que c’est une raison pour tout de suite être déjà lassé ? On se lasse très vite ici (en France, ndlr).«