Les U17 de l’équipe de France ont réalisé une excellente performance. Présents à l’Euro U17, les Bleuets ont livré une belle compétition et ont remporté l’édition 2022 lors de la finale face aux Pays-Bas (2-1) grâce à un doublé de Saël Kumbedi. Déjà performant avec les catégories jeune du PSG, Warren Zaïre-Emery, a crevé l’écran lors de cet Euro U17. Titulaire indiscutable dans l’entrejeu du sélectionneur, José Alcocer, le joueur de 16 ans a impressionné avec notamment deux buts inscrits lors du tournoi.

Zaïre-Emery et Bitshiabu heureux après leur victoire

Via le site officiel du club, le milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery, a exprimé sa satisfaction : « Ça s’est très bien passé, on a su former un groupe rapidement avec tout le monde et gagner l’Euro. Forcément, je suis content, je ressens beaucoup de fierté, surtout que je n’ai que 16 ans. C’était vraiment une très belle aventure (…) Et puis maintenant, l’objectif c’est de continuer à gagner. Parce que quand on commence, on en veut encore plus. On a toujours envie d’aller chercher plus haut. Il va falloir travailler dur et tout donner à chaque fois sur le terrain comme je le fais tous les jours. »

Autre joueur du PSG concerné par cet Euro U17 : El Chadaille Bitshiabu (17 ans). Titulaire en défense, le Titi, qui avait porté le brassard lors du premier match de la compétition, est revenu sur ce moment spécial dans sa jeune carrière : « On a montré notre qualité, et c’était vraiment une belle expérience. Moi, pour mon premier championnat d’Europe, j’ai pu tout jouer, c’était vraiment super (…) Ça rend fier de représenter le Paris Saint-Germain dans une compétition comme ça. Et puis ce n’est que le début, j’espère que j’aurai encore beaucoup d’aventure à vivre dans ma carrière. La saison prochaine, je vais montrer tous les jours à l’entrainement que je veux prendre du temps de jeu. Je sais qu’il va falloir travailler dur, ça passera par-là », a déclaré le défenseur central d’1m96, avant d’avoir un mot pour son coéquipier parisien. « Partir avec Warren, c’était super, parce que j’étais avec un de mes coéquipiers de la vie de tous les jours, on a pu échanger, rigoler. Même si, avec tous les autres aussi, il y avait une très bonne entente, c’est vraiment une belle expérience qu’on a pu vivre ensemble. »