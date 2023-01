Le PSG en visite sur son futur centre d’entraînement

Le président Nasser Al-Khelaïfi a présenté aujourd’hui, en avant-première, le nouveau Campus PSG aux joueurs de l’équipe première ainsi qu’à tous les membres du staff. L’occasion pour Kylian Mbappé et compères de découvrir leur futur centre d’entraînement.

Le nouveau centre d’entraînement du PSG accueillera toutes les équipes Rouge & Bleu. Les espaces dédiés au groupe professionnel seront prêts dès ce printemps 2023. Situé sur la commune de Poissy (78), à quelques kilomètres du Camp des Loges, le Campus PSG fera partie du quotidien de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain dès le début de la saison prochaine. Les hommes de Christophe Galtier seront rejoint dans ce nouveau centre d’entraînement dès le mois de janvier 2024 par les titis parisiens, et les autres équipes du club de la capitale arriveront au fur et à mesure. Ce jeudi 26 janvier, les joueurs du PSG ont pu apprécier le travail de l’architecte de renommée mondiale Jean-Michel Wilmotte. Ils ont également pu apercevoir leurs futures pelouses d’entraînements, qui ont la particularité d’avoir été réalisées à l’identique de celle du Parc des Princes. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain ajoute que les joueurs professionnels Rouge & Bleu « ont pour la première fois pu appréhender leurs futurs espaces de vie, cadre idéal pour s’entrainer et améliorer les performances collectives et individuelles. Dans chaque détail, la technologie sera mise à profit pour des séances de haut niveau ou encore pour la récupération« .

👕 | Aperçu du futur vestiaire du PSG 🤩🔴🔵 pic.twitter.com/bAGQpp6wXj — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 26, 2023 Twitter : @CanalSupporters

C’est Nasser Al-Khelaïfi qui était à la tête de cette visite guidée. Le président du PSG a déclaré devant ses joueurs : « L’ouverture du nouveau Campus PSG confirme nos ambitions pour le futur du club. Nous l’avons voulu moderne, à la pointe du professionnalisme, tourné vers la performance et l’excellence. Avec ce nouveau centre d’entraînement, le Paris Saint-Germain renforce sa position parmi les plus grands clubs sportifs du monde pour les décennies à venir. Dès demain, les meilleurs joueurs du monde s’y prépareront dans les meilleures conditions possibles pour construire les nouvelles victoires pour de très nombreuses années« . Le capitaine et défenseur central du PSG, Marquinhos a déclaré au micro de PSG TV : « C’est tout simplement génial. Cela fait dix ans que je suis ici. On pensait que ce projet allait prendre du temps, je ne savais pas si j’allais être encore là. Le voir comme ça, presque achevé… C’est une fierté de voir que le club a grandi et pris une dimension énorme. Le nouveau centre d’entraînement montre que le club va dans la bonne direction et est une grande famille. Cela donne de la confiance pour continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Avec un centre d’entraînement comme ça, nous sommes dans les meilleures conditions pour travailler, s’entraîner et préparer les échéances de la saison« .

Image : @PSG_inside

Le Paris Saint-Germain a débuté les travaux de ce nouveau centre d’entraînement en 2020, et prévoit la fin de ceux-ci en 2024. Au total, c’est près de 300 millions d’euros qui ont été investis pour le Campus PSG. Avec la naissance de ce nouveau centre d’entraînement, le club de la capitale a pour ambition de pousser « la qualité de sa formation, déjà l’une des meilleures au monde, à un autre niveau. En rapprochant ses jeunes talents des professionnels, le club souhaite créer une dynamique inspirante. L’ambition est de faire du Campus PSG le cœur névralgique de la formation de futurs champions de football d’Île-de-France« .