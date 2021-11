Même si le niveau de jeu est souvent critiqué, Mauricio Pochettino réalise un début de saison pleinement satisfaisant d’un point de vue statistique avec le PSG. Néanmoins, le technicien argentin est très souvent remis en cause et le nom de Zinedine Zidane circule notamment depuis un petit moment. Un nom qui circule également du côté de Manchester United alors que Ole Gunnar Solskjaer a été licencié.

Pourtant, l’ancien coach du Real Madrid pourrait bien ne pas accepter la proposition des Red Devils et ce, pour plusieurs raisons : déjà, la légende française ne serait pas encline à entraîner en Angleterre à cause de la langue et, surtout, il pourrait bien avoir à l’idée de reprendre les commandes du PSG si Mauricio Pochettino, pressenti à son tour du côté de MU, venait à quitter le PSG dès l’été prochain. La Cadena Cope rajoute que le technicien français serait « le seul à pouvoir retenir Mbappé » dans la capitale française.

À voir si les décideurs Rouge et Bleu auront, à court terme, l’intention de donner les clés du camion à l’ancien madrilène.