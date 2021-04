Guardiola : “Il est presque impossible de contrôler le PSG pendant 90 minutes”

J-2 avant la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Manchester City (mercredi 28 avril à 21h sur RMC Sport 1). Et ce week-end, les deux formations ont parfaitement préparé ce choc européen. Si les Parisiens ont montré un visage sérieux sur la pelouse du FC Metz (3-1), les Citizens ont glané leur premier trophée de la saison en venant à bout de Tottenham en finale de League Cup (1-0). Annoncé incertain face au PSG, le club anglais a même pu compter sur le retour de Kevin De Bruyne (87 minutes disputés), passeur décisif sur le but d’Aymeric Laporte. Après la victoire de son équipe, l’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola, a évoqué les atouts du club parisien, via le site officiel de Manchester City.

“Il est presque impossible de les contrôler pendant 90 minutes complètes. Nous devons terminer l’analyse de l’équipe mais ils ont beaucoup de qualités et pas seulement avec Neymar et Mbappé. Il y a aussi Di María et Julian Draxler lorsqu’ils jouent et également la personnalité de Paredes et Verratti quand ils sont sur le terrain”, a déclaré Pep Guardiola après la victoire de son équipe en League Cup. “Ils sont bien organisés en défense. Mais c’est une demi-finale de Ligue des champions, si vous jouez contre Chelsea, le Real Madrid ou une autre équipe, ce sera aussi difficile. Nous devrons jouer comme nous savons le faire et montrer qui nous sommes. C’est ce que nous allons essayer de faire.”