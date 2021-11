Depuis le début de la saison, les supporters peuvent de nouveau revenir dans les stades. Un bonheur pour eux mais également pour les joueurs. La relation entre les supporters du PSG et les joueurs Rouge & Bleu est forte. Dans la séquence « la photo souvenir » de PSG TV, Marquinhos est revenu sur la célébration des Parisiens avec leurs supporters à l’issue de la victoire à l’arrache contre Lyon (2-1) le 19 septembre.

« C’était après le match de Lyon. C’était un match difficile et serré qu’on arrive à gagner à la maison contre une bonne équipe, se remémore le capitaine parisien. Le but d’Icardi ? Ça va trop vite, c’est une explosion de joie, on n’arrive pas à penser à quoi que ce soit on a juste envie de courir, célébrer ce but. C’était vraiment bien. La communion avec les supporters, ça symbolise beaucoup de choses, le retour des supporters dans le stade, l’énergie qu’ils nous donnent à chaque match et le sourire après une victoire et le travail fait contre une bonne équipe. Ça symbolise beaucoup de choses.«