Pochettino : « J’ai trouvé que l’équipe s’est montrée solide ce soir »

Le PSG s’est imposé contre Montpellier ce soir (2-0) et s’offre une huitième victoire en huit matches de Ligue 1. Malgré une bonne prestation, le PSG a dû attendre les dernières minutes de la rencontre pour sceller sa victoire contre les Montpelliérains. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a tenu à saluer la solidité de son équipe ce soir.

« J’ai trouvé que l’équipe s’est montrée solide ce soir. Je suis satisfait. On a eu différente période dans le match. Je crois qu’il y a une amélioration constante dans tous les secteurs de jeu. On sait qu’il y a des choses à améliorer mais on sent que ça progresse. C’est une bonne soirée, avec 8 matches, 8 succès. La Champions League est une objectif tellement important pour le club que c’est mieux de la préparer en gagnant et que tout se soit bien passé, sans blessure. On s’est créé pas mal de situations mais on n’a pas marqué plus que deux buts. Cela va venir car les joueurs ont beaucoup de talents et ça va finir par payer. »

Le technicien argentin est aussi revenu sur ses choix pour les gardiens de buts, lui qui a une nouvelle fois titularisé Keylor Navas (noté 6 par la rédaction de CS) ce soir. « Comme je l’ai déjà dit, on va décider avant chaque match qui va jouer. » L’ancien défenseur central qui a aussi salué la performance défensive de ses joueurs. « Encore une fois, l’équipe a été plus solide aujourd’hui défensivement. On ne peut pas cloisonner l’équipe, c’est un ensemble. L’équipe a montré une solidité défensive dans toutes les lignes. On est en construction, mais il faut du temps pour continuer à progresser. Devant on sait que l’on doit s’améliorer.«