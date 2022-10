PSG : La MNM dans les meilleurs passeurs d’Europe

Au PSG, et dans le football en général, les chiffres prennent de plus en plus de place au moment d’analyser le poids des uns et des autres. En ce sens, il est intéressant d’observer ceux de la force de frappe offensive du club de la capitale, et une fois n’est pas coutume, en faisant abstraction des buts inscrits.

Sur une période donnée, les chiffres de passes décisives des trois éléments offensifs du PSG formant la MNM peuvent en étonner plus d’un. Si Angel Di Maria est le meilleur passeur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 112 offrandes en sept saisons, les chiffres de passes de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sont tout aussi impressionnants. Dans ce classement historique des Rouge & Bleu, l’attaquant français compte lui 78 passes décisives, se classant ainsi quatrième meilleur passeur de l’histoire du club de la capitale, et devançant d’une marche la star brésilienne et ses 63 passes décisives. Arrivé sous les cieux parisiens en dernier parmi les trois, La Pulga compte 22 passes décisives, et se place 24e au classement des meilleurs passeurs du PSG, à égalité avec Gabriel Calderon, et Ronaldinho.

Dans le top européen

Au-delà des cieux parisiens, la MNM se place aisément dans dans la cour des grands passeurs décisifs sur le Vieux Continent. Depuis la saison 2017-2018, Messi, Neymar et Mbappé affolent les compteurs de statistiques en terme de passes décisives. L’Argentin est à la tête d’un bilan de 118 offrandes en 243 rencontres disputées. A cause de ses blessures, le numéro 10 parisien a lui disputé bien moins de matchs sur la même période (160) et a réalisé pas moins de 94 passes décisives. Souvent pointé du doigt pour son individualisme, Kylian Mbappé affiche tout même un bilan de 110 passes décisives en 233 matchs. A titre de comparaison, souvent cité comme référence dans le domaine, et à juste titre, Kevin De Bruyne compte sur la même période donnée 124 offrandes toutes compétitions confondues. L’international belge est le meilleur passeur d’Europe depuis 2017.

Des chiffres de bonnes augures pour le PSG quand on les ajoutent au nombre de buts inscrits par le trio offensif Rouge & Bleu.