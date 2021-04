Florenzi : “Nous pouvons toujours nous améliorer”

Le PSG et l’ASSE ont offert un scénario fou en ce dimanche après-midi. Avec trois buts marqués en fin de match, les joueurs de Mauricio Pochettino ont arraché une victoire importante (3-2) dans la course au titre grâce à une réalisation de Mauro Icardi dans les dernières secondes du temps additionnel (90e+5). De retour à la compétition, après avoir contracté la Covid-19, Alessandro Florenzi a connu quelques difficultés sur son côté droit (noté 4,5 par la rédaction CS). Après la victoire parisienne, l’international italien, est revenu sur la prestation des Rouge et Bleu.

“Voir la fin du match depuis le banc de touche était compliqué, mais Mauro a marqué un super but, et nous sommes heureux de la victoire. Maintenant nous voulons continuer. Gagner n’est jamais facile, mais l’équipe travaille dur pour obtenir ces résultats”, a commenté Alessandro Florenzi au site officiel du club. “On sait que si nous jouons comme cela nous y arriverons, parce que je pense que nous avons bien joué. Mais nous pouvons toujours nous améliorer. Nous avons les trois points aujourd’hui, et on se concentre sur le prochain match.”