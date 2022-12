L’Argentine a remporté sa troisième Coupe du monde. Lionel Messi, qui a été élu meilleur joueur de la compétition, s’est particulièrement illustré.

On attendait le Brésil ou la France, c’est finalement l’Argentine, elle aussi placée parmi les favorites, qui a glané le titre mondial au terme d’une compétition rondement menée. On attendait également Lionel Messi de pied ferme et la Pulga a parfaitement répondu sur les différents rectangles verts. C’est simple, l’attaquant du PSG a inscrit sept buts et délivrés trois offrandes. De quoi lui permettre de jouir du titre honorifique de meilleur joueur de cette Coupe du monde au Qatar.

Une fresque murale à l’effigie de Lionel Messi

Du côté de l’Argentine, l’effervescence est totale depuis plusieurs jours. Forcément, Lionel Messi est porté comme le héros et ce, alors que ses relations avec les suiveurs de la sélection n’ont pas toujours été au beau fixe. Reste qu’il est certainement définitivement entré dans le cœur du peuple argentin. Et ce jour, une création sur l’un des murs de Buenos Aires met bien en exergue cet état de fait. Ainsi, Maximiliano Bagniasco, un street artiste argentin de 39 ans, a réalisé une grande fresque – six mètres de hauteur sur cinq de largeur environ – représentant le capitaine de l’Albicéleste paré de la tunique noir et or qu’il portait lors de la remise de la Coupe du monde. De quoi rendre hommage à Lionel Messi d’une très jolie manière.