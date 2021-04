Ander Herrera dithyrambique envers Kylian Mbappé

Le PSG a eu très chaud cet après-midi sur la pelouse du Parc des Princes face à Saint-Etienne (3-2). Les Parisiens sont passés par toutes les émotions mais se sont finalement offerts une victoire très importante dans la course au titre. Et Kylian Mbappé a été le joueur qui a relancé le PSG après l’ouverture du score des Stéphanois. Au micro de Canal Plus, Ander Herrera s’est montré dithyrambique envers son coéquipier. “On sait que Kylian Mbappé veut être le meilleur joueur du monde et tu peux voir qu’à chaque match il veut montrer ça. Pour nous c’est fantastique. On a joué des matches de classes mondiales mais aussi avec beaucoup d’efforts, de travail et ça, c’est un honneur pour moi qui est un joueur d’équipe que nos stars travaillent beaucoup.“