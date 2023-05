Le PSG fera face à l’AJ Auxerre, du côté de l’Abbé Deschamps, ce dimanche en marge de la 36e journée de Ligue 1. Voici le groupe rouge et bleu retenu par Christophe Galtier pour cette échéance.

Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 20h45, le PSG se rend en terrain hostile afin d’y défier le promu auxerrois. Une opposition qui fermera la 36e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l’Abbé Deschamps. Surtout, en cas de succès et seulement si le RC Lens rate le coche face au FC Lorient un peu plus tôt, Kylian Mbappé et ses partenaires pourraient valider leur sacre à l’échelle hexagonale. Christophe Galtier pourra, pour sa part, compter sur un groupe assez étoffé pour ce match.

En effet, alors qu’il était incertain, Marco Verratti fait bien partie du groupe du PSG dévoilé il y a quelques minutes de cela. Forcément, comme prévu de longue date, Presnel Kimpembe, Neymar Jr, Nuno Mendes ou Nordi Mukiele manquent à l’appel. En l’absence du titulaire du poste donc, c’est Juan Bernat qui prendra le couloir gauche ce dimanche. Surtout, cela permet également au jeune Serif Nhaga de s’offrir une nouvelle apparition avec le groupe rouge et bleu. Timothée Pembélé fait, de son côté, son retour. Les jeunes El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi sont, eux, bien présents.

Le groupe du PSG