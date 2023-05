Revue de Presse PSG : Féminines, Messi, Ligue 1, Marquinhos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 20 mai 2023. Les Féminines qui croient encore au titre de champion de France, l’affaire Messi a-t-elle terni l’image de la Ligue 1 ? Les confidences de Marquinhos…

Dans son édition du jour, le Parisien sur l’affaire Messi qui a secoué le PSG au début du mois de mai et sur son impact sur l’image de la Ligue 1. Après la défaite contre Lorient, Lionel Messi s’est rendu en Arabie saoudite pour un voyage commercial. Mais la Pulga n’avait pas eu l’autorisation de ses dirigeants. Il a alors été sanctionné en ne s’entraînant pas pendant une semaine et en manquant le match contre Troyes. Après avoir fait une vidéo d’excuse, il a retrouvé ses partenaires une semaine après son voyage polémique. Le quotidien francilien se demande si cette affaire a pu ternir l’image de la Ligue 1. Même si la LFP et les diffuseurs n’ont pas souhaité répondre aux sollicitations du Parisien, l’un des deux, sous couvert d’anonymat, concède qu’en « réalité, ça porte plus préjudice à Paris qu’au championnat. Le championnat n’est pas la « Ligue 1 PSG », d’autres clubs comme Lens ou l’OM fonctionnent très bien en termes d’audience. En revanche, ce ne doit pas être la même en dehors de notre territoire. Là, les gens doivent bien se foutre de notre gueule (sic).«

Le Parisien indique qu’en Argentine, le traitement réservé à l’attaquant du PSG passe mal. Le quotidien francien explique aussi que pour certains, « les conséquences de cette histoire sont telles qu’elles peuvent avoir un effet repoussoir sur des stars envisageant de poser à l’avenir leurs valises dans l’hexagone. » Du côté de l’Espagne, on explique que jamais Lionel Messi n’aurait jamais été suspendu. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas été sifflé lors de ses 21 ans au FC Barcelone. « Bien sûr, en Espagne, tout le monde a été étonné que le PSG suspende Messi. Une chose pareille n’était et ne serait jamais arrivée ici. Après, en ce qui concerne les sifflets, je peux vous dire que ceux dont il est victime à Paris ne sont rien à côté de ceux qu’il a subis à Santiago-Bernabeu. Bien sûr, cela ne lui serait jamais arrivé à Barcelone, nuance Pablo Polo, journaliste de Marca. Mais à Paris, Messi n’est pas dans le costume du « one club man », il n’a pas écrit l’histoire du PSG et n’est pas devenu un joueur emblématique du club ou du championnat.«

Dans le Parisien, il est aussi question du choc de la D1 Arkema entre les Féminines du PSG et celles de Lyon qui se déroulera – au Parc des Princes – demain soir (21 heures, Canal Plus). Après avoir gagné à l’aller, les Parisiennes sont dans l’obligation de s’imposer si elles veulent encore croire au titre. En cas de succès, elles reviendront à égalité de point mais prendraient la tête en raison de la différence particulière grâce à son succès dans le Rhône. Il restera ensuite un voyage à Soyaux pour terminer le travail. Dans un point presse hier après-midi, Gérard Prêcheur, le coach parisien a évoqué ce choc. « On a la possibilité, en 90 minutes, d’effacer les contre-performances rencontrées au cours de la saison, et de transformer une saison difficile en une saison exceptionnelle. » Pour cela, elles devront gommer les erreurs vues lors de la défaite contre les Lyonnaises en finale de Coupe de France (2-1) la semaine dernière. Le coach du PSG pourra compter sur un groupe identique que celui de la semaine dernière assure Le Parisien. « Si Élisa de Almeida et Kheira Hamraoui ont été préservées et se sont entraînées à l’écart, elles devraient être là dimanche. » Pour cette rencontre, les Parisiennes pourront compter sur le soutien des Ultras, qui ont confirmé leur présence au Parc des Princes. Alors que le cap des 15 000 billets vendus a été dépassé, le club espère s’approcher des 20 000 supporters d’ici dimanche soir, conclut le quotidien régional.

Hier, avant la conférence de presse de Christophe Galtier, le PSG a officialisé la prolongation de contrat de Marquinhos. Le capitaine parisien est désormais lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2028. Dans la foulée de cette officialisation, il a donné une longue interview à l’Equipe. Cette dernière, dont nous vous avons relayé les meilleurs extraits hier soir, figure dans l’édition du jour du quotidien sportif.

Le quotidien sportif qui revient aussi sur le Trophée des Champions qui devrait être annulé cet été en raison du désistement de l’organisateur thaïlandais, le groupe Fresh Air Festival. L’Equipe indique que la Thaïlande avait été retenue en sachant que le PSG effectuait une tournée à visée sportive et commerciale au Japon, lors de l’intersaison. La tendance très forte est de reporter ce match à l’occasion de la trêve hivernale, et dans l’idéal dans un pays étranger.

L’Equipe qui évoque aussi une équipe probable du PSG pour son déplacement à Auxerre demain soir (20h45, Prime Video).

Donnarumma – Marquinhos (c), Ramos, Danilo Pereira – Zaïre-Emery, Vitinha ou Verratti, Fabian Ruiz, Bernat – Messi, Ekitike, Mbappé.