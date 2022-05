Une saison réussie sur le plan financier pour le PSG

Le PSG n’a pas réalisé la meilleure saison de son histoire. Les joueurs de Mauricio Pochettino n’ont remporté qu’un trophée, la Ligue 1. En août, ils avaient perdu le Trophée des Champions contre Lille (1-0) avant d’être éliminés en huitièmes de finale en Coupe de France et en Ligue des Champions. Avec l’effectif que possède le club de la capitale, c’est un échec. Mais les Rouge & Bleu n’ont pas raté leur saison dans tous les domaines.

Des revenus de plus de 650 millions d’euros pour cette saison 2021-2022

Lors de cette saison 2021-2022, le PSG devrait générer plus de 650 millions d’euros de revenus rapporte RMC Sport. Le champion de France « prévoit même 700 millions d’euros au budget 2022-2023. » Des chiffres qui peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs. Le sponsoring a progressé de 13% par rapport à la saison 2020/2021, avec plus de 300 millions d’euros de revenus. « Le club a signé cette saison 10 nouveaux partenaires (Gorillas, Crypto.com, Autohero, GOAT, Smart Good Things, Infinity Water, Dior, Geekvape, PlayBetR, AJE), et trois supplémentaires pour les sections foot féminin, e-sport et handball. » L’arrivée de Lionel Messi a boosté le montant des partenariats. « Par exemple, le montant du deal Crypto.com a doublé entre le début des négociations et l’arrivée du génie argentin. À noter que, même avec un nouveau sponsor maillot qatari, les revenus qatariens ne représenteraient qu’environ 20% des revenus du club », dévoile le média sportif.

Un record battu pour les revenus merchandising

Cette saison, le PSG a battu son record en matière de revenus merchandising avec plus de 57 millions d’euros. « Le chiffre d’affaires de la saison précédente (41M€) a été dépassé à mi-saison et la progression est de 40%. » Le club de la capitale a vendu plus d’un million de maillots mais les ventes « représentent cependant moins de 50% des recettes merchandising, puisque le PSG est particulièrement performant sur le lifestyle et les collections type entraînement. » Seul secteur en baisse, les droits TV notamment en raison de l’élimination contre le Real Madrid.