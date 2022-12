Ce dimanche après-midi (16h sur TF1 et beIN SPORTS 1), la France et l’Argentine s’affrontent en finale de Coupe du monde. Et à plus d’une heure du match, les deux sélectionneurs, Didier Deschamps et Lionel Scaloni, ont dévoilé les compositions d’équipes.

C’est le jour J. Après un mois de compétition, la Coupe du monde 2022 se clôture ce dimanche après-midi avec une belle affiche entre la France et l’Argentine. Les deux sélections auront à coeur de soulever leur troisième Mondial, après 1998 et 2018 pour les Bleus et 1978 et 1986 pour l’Albiceleste. Et les deux sélectionneurs pourront compter sur l’ensemble de leur effectif.

Mbappé et Messi titulaires

Après un syndrome viral qui a touché quelques joueurs de l’effectif, dont certains titulaires comme Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot, Didier Deschamps pourra finalement compter sur toutes ses forces vives. Ainsi, le onze-type a été aligné avec une défense Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Theo Hernandez. De son côté, Antoine Griezmann continuera d’évoluer dans son rôle hybride aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot. Enfin, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, sera sur l’aile gauche et formera un trio offensif avec Olivier Giroud et Ousmane Dembélé.

En face, l’Argentine aligne aussi son équipe compétitive en 4-4-2. Malgré un faible de temps de jeu en phase finale en raison d’un pépin physique, l’ancien Parisien, Angel Di Maria, retrouve une place de titulaire. Belle surprise de la Coupe du monde, Julian Alvarez est aligné en attaque avec Lionel Messi.

Les compositions officielles