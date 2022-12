Finale Coupe du monde – Tribune CS : Argentine / France

Ce dimanche (16h sur TF1 et beIN SPORTS 1), la 22e édition de la Coupe du monde se clôturera par l’affiche entre l’Argentine et la France en finale de ce Mondial au Qatar.

C’est le jour J. Ce dimanche au Stade de Lusail, l’Argentine et la France auront un rêve commun : soulever un troisième Mondial. Tenants du titre, les Bleus voudront marquer l’histoire tout comme l’Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962). En face, l’Albiceleste aura à coeur mettre fin à une disette de 36 ans sans victoire finale en Coupe du monde. Et pour cette rencontre, les deux sélectionneurs, Didier Deschamps et Lionel Scaloni, peuvent compter sur l’ensemble de leurs forces vives avec un duel dans le match entre les deux stars du PSG : Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Les compositions officielles