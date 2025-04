ASSE / PSG – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec le déplacement à Saint-Etienne dans le cadre de la 27e journée. Les Parisiens se sont largement imposés, même s’ils ont eu trente premières minutes difficiles.

Après la trêve internationale, le PSG retrouvait les terrains hier soir avec le déplacement à Saint-Etienne pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’effectuer un large turnover en raison des retours tardifs de certains internationaux ou bien encore du calendrier chargé qui attend les Rouge & Bleu durant le mois d’avril. Avec Achraf Hakimi laissé au repos, le coach du PSG avait décidé de titulariser Joao Neves au poste de latéral droit. Le milieu de terrain de formation a eu du mal à trouver ses repères dans ce rôle hybride de latéral droit et de milieu de terrain avant de totalement retrouver son niveau affiché ces dernières semaines, ponctué par un but. Il a obtenu un 6,5 dans Le Parisien et un 6 dans L’Equipe. « De nouveau aligné à ce poste de latéral droit hybride, le Portugais a traversé une première période chaotique. Avec son placement haut, il a offert des espaces dans son dos à Davitachvili et a souffert dans le duel. Il a gagné ensuite en justesse, a donné de la maîtrise à Paris et ponctué son match de son 5e but cette saison toutes compétitions confondues, d’une reprise de près (4-1, 62e). Omniprésent en seconde période », analyse le quotidien sportif.

Fabian Ruiz version Espagne Euro 2024

Autre joueur qui a brillé dans ce match, Fabian Ruiz. Titulaire au milieu et capitaine, l’international espagnol a affiché un niveau qui se rapproche de ce qu’il faisait avec l’Espagne à l’Euro 2024. Il a été présent au pressing, a également initié des actions et est impliqué sur deux des six buts du PSG hier soir. Il a obtenu un 6 dans le quotidien francilien, un 7 dans le sportif. Bradley Barcola, titulaire en attaque, a été dans presque tous les bons coups sur la pelouse du chaudron. Il s’est offert trois passes décisives. Il a obtenu un 7 dans L’Equipe et Le Parisien. « S’il n’a pas marqué, il aura surtout été précieux dans sa capacité à toujours percuter à gauche. Pas vraiment adroit durant le premier acte, il a continué ses efforts en obligeant Larsonneur à dévier un bon tir enroulé (52e). Il s’offre trois passes décisives pour Doué (3-1, 53e), Neves en retrait (1-4, 62e) et Mbaye qu’il trouve devant la ligne (1-6, 90e). Il envoie aussi une frappe sur la barre (77e) », analyse le quotidien francilien. Comme ses partenaires, Désiré Doué a montré deux visages contre les Verts hier. Brouillon en première mi-temps, il s’est métamorphosé en seconde, avec un magnifique doublé à la clé. Il a obtenu un 7 dans Le Parisien et un 6 dans L’Equipe.