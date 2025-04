Revue de presse PSG : Saint-Étienne, Campos, Doué…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 30 mars 2025. La large victoire du PSG à Saint-Étienne, Luis Campos absent à Saint-Étienne, le paradoxe Désiré Doué…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la large victoire du PSG contre Saint-Étienne hier soir pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 (1-6). « Dans cette quête de trophées, cette soirée dans le Forez aura été loin d’être neutre. Luis Enrique, à l’heure où se jouait Monaco-Nice avait les yeux braqués très loin de la Côte d’Azur et avait déjà autre chose en tête : cette première demi-heure face à Saint-Étienne (la plus mauvaise en 2025) ponctuée, pour la première fois depuis des semaines, d’absence de contre-pressing et d’un déficit abyssal de maîtrise, n’a pas plu à l’Asturien. » Cette équipe dispose de trop de certitudes collectives et de talents individuels pour qu’en France, ce type d’absence ait des conséquences durables. La manière dont, après une demi-heure affreuse, le PSG, en moins de vingt-cinq minutes – 1-1 (43e)/5-1 (66e) -, a balayé l’ASSE, montre tout de ses ressources actuelles. Une séquence durant laquelle les Parisiens, enfin intenses, auront été portés par les erreurs stéphanoises mais aussi par des individualités hors normes pour l’élite. Bradley Barcola et Désiré Doué, méconnaissables en première période, en font partie. Le duo, à l’origine ou à la conclusion des quatre derniers buts, s’est offert une douce fin de soirée à gonfler ses incroyables stats, avance le quotidien sportif. Cette nouvelle victoire aura nourri l’idée d’une saison sans défaite mais aussi confirmé la justesse des choix de Luis Enrique. « Le technicien, en la matière, réussit un sans-faute. Hakimi resté à la maison, Donnarumma et Marquinhos laissés sur le banc, Nuno Mendes, Dembélé ou Vitinha utilisés une demi-heure : le staff parisien gère cet effectif avec une précision exceptionnelle. Paris est (quasi) champion, encore en lice dans toutes les compétitions. Luis Enrique traque tout relâchement. Il n’y a pas (ou peu) de blessés et les joueurs continuent de monter en puissance. Oui, tous les feux sont au vert… », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur le succès du PSG contre Saint-Etienne. « Un léger contretemps qui ne change rien à l’affaire. La victoire tardive de Monaco dans le derby azuréen contre Nice (2-1) empêche le PSG d’obtenir mathématiquement le 13e titre de son histoire. La fête est décalée à samedi prochain avec la réception d’Angers. Un nul suffira aux hommes de Luis Enrique pour valider la première évidence de cette saison : Paris est la meilleure équipe de France et personne n’est en capacité de la stopper. » Les Verts et leur bouillant public y ont bien cru, le temps d’une demi-heure… avant que la machine PSG ne se mette en route, lance le quotidien francilien. Sans vraiment trembler malgré l’ouverture du score stéphanoise, le PSG est reparti comme une fusée dont le plus bel étage se nomme Désiré Doué, auteur d’un magnifique doublé. Le PSG continue de gérer ses forces à l’approche d’une fin de saison excitante, avec un triplé Ligue 1-Coupe de France-Ligue des champions dans les rêves les plus fous, souligne Le Parisien. Reste maintenant un autre défi qui commence à trotter dans les têtes à sept journées du terme : réaliser l’inédit en bouclant un championnat invaincu. « Angers, Le Havre, Nantes, Nice, Strasbourg, Montpellier, Auxerre. Voilà l’identité des derniers adversaires en Ligue 1. Sur le papier, pas de quoi s’inquiéter même si cet objectif demande aux Parisiens un dernier coup de collier. Le tout avec d’autres obstacles européens bien plus importants pour ce PSG« , conclut le quotidien francilien.

L’Equipe fait également un focus sur Désiré Doué. Le quotidien sportif estime que le numéro 14 du PSG a connu une soirée à deux visages, ce qui rend son évaluation globale très compliquée. « Sa première période a rappelé ses difficultés du début de saison : de mauvais choix, des passes forcées, des fautes à répétition et des dribbles ratés. Positionné au milieu de terrain, Doué ne s’est pas caché. Chaque ballon perdu a été suivi d’une course à haute intensité pour venir compenser l’erreur. Surtout, il a toujours été en mouvement pour apporter une solution à ses partenaires. Dans la difficulté, il a confirmé que la force mentale est l’une de ses qualités. » La pause a tout changé. Le temps pour un Luis Enrique, étonnamment calme devant ses joueurs dans le vestiaire, de lui faire quelques remontrances. Comme l’ensemble de son équipe, Doué s’est ensuite mis dans le bon tempo. Son pressing a été plus efficace, ses récupérations plus propres et son utilisation du ballon très efficace. Le résultat a été à la hauteur, avec le premier doublé de sa carrière pro en club, conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi l’absence de Luis Campos à Saint-Etienne hier. « Forcément, avant même le début de la rencontre, alors qu’il a l’habitude de venir échanger avec Luis Enrique au milieu de la pelouse, son absence a intrigué. » L’Equipe indique que ce non voyage avec l’équipe du PSG est en raison de questions liées à son avenir, lui qui arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. « Une forme de pression ? Une décision qui n’a pas manqué d’intriguer en interne. Il faut dire que les discussions entre Luis Campos et sa direction n’avancent pas. » Le Portugais n’a pas que des partisans au sein du club, mais possède le soutien de Luis Enrique, avec qui les relations sont fluides. La direction, logiquement, se pose la question des conséquences que pourrait avoir un changement à ce poste sur l’entraîneur parisien. Et souhaitait donc laisser la porte ouverte à une prolongation ces derniers jours. L’Espagnol, s’il n’a jamais pris position auprès de sa direction, n’a pas caché publiquement qu’il souhaitait continuer avec Luis Campos. Pas suffisant pour l’instant, alors que le Portugais a demandé une revalorisation salariale assez importante. Paris prend son temps, conclut le quotidien sportif.