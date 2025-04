Les Féminines du PSG surclassent également l’ASSE

Hier, il n’y avait pas un mes deux affrontements entre le PSG et Saint-Etienne. Comme l’équipe masculine, les Féminines du PSG ont surclassé les joueuses stéphanoises (6-0).

Alors que la trêve internationale s’est achevée pour la section masculine du PSG, celle chez les Féminines va débuter demain. Hier soir, les joueuses de Fabrice Abriel recevaient – au Campus de Poissy – l’AS Saint-Etienne dans le cadre de la 19e journée d’Arkema Première Ligue. Deux heures après le large succès des joueurs de Luis Enrique en Ligue 1 (1-6), les Parisiennes voulaient, elles aussi, s’imposer lors de cette rencontre pour consolider leur deuxième place en championnat. Et elles ne vont pas traîner pour faire respecter leur loi à domicile. Dès les premières minutes de la rencontre, Korbin Albert lance en profondeur Marie-Antoinette Katoto. L’attaquante se projette dans la surface et est déséquilibrée par une défenseure stéphanoise. L’arbitre de la rencontre n’hésite pas et désigne le point de penalty. Grace Geyoro se présente et ne tremble pas au moment d’envoyer le ballon au fond des filets (1-0, 4e). Deux minutes seulement après cette réalisation, les Féminines du PSG vont corser l’addition par l’intermédiaire de Crystal Dunn, d’une très belle talonnade (2-0, 6e) avant de voir Jackie Groenen tripler la mise d’une très belle frappe de l’extérieur de la surface (3-0, 10e).

A voir aussi : Les Féminines du PSG se qualifient pour la finale de la Coupe de France

Un festival de buts avant la trêve

Le festival offensif va se poursuivre dans cette première mi-temps complètement folle avec des nouvelles réalisations de Griedge Mbock, son premier sous le maillot du PSG (4-0, 26e), Crystal Dunn, pour un doublé (5-0, 41e) et Marie-Antoinette Katoto (6-0, 45e+2). En seconde période, le match va perdre en intensité, les Parisiennes gérant leur large avance, se procurant tout de même quelques belles occasions par l’intermédiaire de Tara Elimbi Gilbert, qui a vu sa tentative repoussée par les montants, ou encore de Romée Leuchter ou Grace Geyoro, qui toucha la barre, mais sans pour autant faire trembler de nouveau les filets stéphanois. Avec ce succès (6-0), les Parisiennes profitent de la défaite du Paris FC pour prendre quatre points d’avance sur la troisième place. Le prochain match pour les Féminines du PSG se tiendra le 11 avril prochain avec la réception de Reims pour le compte de la 20e journée d’Arkema Première Ligue.