Ce samedi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Nice sur le score sec de 0-2. Une opposition sous tension entre Christophe Galtier et les supporters niçois.

La 30e journée de Ligue 1 a vu le PSG reprendre sa marche en avant. Opposés à l’OGC Nice, les Parisiens, largement bousculés, ont pu compter sur un Lionel Messi décisif et un Gianluigi Donnarumma infranchissable pour acter les trois points de la victoire. Néanmoins, un triste évènement, hors terrain, a également marqué cette soirée de football.

Franck Haise juge la banderole niçoise indigne

Pas en très bons termes avec certains supporters de l’OGC Nice, son ancien club, Christophe Galtier a connu des retrouvailles assez tendues, et c’est un euphémisme. La Brigade Sud, en plus d’insultes tout au long du match, a déployé une banderole injurieuse visant la mère du coach parisien. Ce dernier, touché au vif, s’est quelque peu chauffé avec ces derniers, ainsi que certains joueurs azuréens en fin de partie, à l’image de Jean-Clair Todibo. Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, Franck Haise, le coach du RC Lens, a souhaité apporter son soutien à Christophe Galtier : « La banderole est indigne. Les chants, c’est la même chose. On se devrait d’être au-dessus mais nous sommes des hommes et ce n’est pas toujours facile d’être au-dessus », a sobrement commenté Franck Haise. Des agissements répréhensibles de la part des fans rouge et noir qui devraient appeler une sanction de la part de la LFP. RMC évoquait une amende de 5000 euros pour le motif : message à caractère injurieux concernant la dite banderole….