En fin de contrat avec la Juventus en juin prochain, Adrien Rabiot n’a toujours pas arrêté de décision alors que son nom revient du côté de son club formateur, le PSG.

Le PSG va largement devoir revoir sa copie s’il ne veut pas vivre les mêmes désillusions que lors de cet exercice 2022-2023. Si Christophe Galtierdevrait faire les frais des récents mauvais résultats, ce ne serait pas le cas de Luis Camposqui devrait bel et bien rester en poste lors de la prochaine fenêtre des transferts. Un mercato estival que le décideur lusitanien prépare depuis plusieurs semaines. En ce sens, la presse spécialisée place énormément de joueurs dans son viseur. Et parmi eux, on retrouve un certain Adrien Rabiot.

Adrien Rabiot temporise

Étant donné la marge de manœuvre limitée du PSG sur un plan financier, Luis Campos prospecterait du côté des agents libres. Cela pourrait être le cas d’Adrien Rabiot. Le titi parisien, qui a quitté libre son club formateur à l’été 2019 afin de rallier les rangs de la Juventus, pourrait ne pas prolonger avec la Vieille Dame, son contrat prenant fin en juin prochain. Reste à savoir si un retour au bercail, son départ ne s’étant pas fait sans heurts, peut, ou non, l’intéressé concrètement.

Interrogé sur son avenir en zone mixte après la défaite des siens en terre hostile devant la Lazio (2-1), Adrien Rabiot s’est montré assez évasif, ne se fermant aucune porte. « Je ne sais pas si je vais signer un nouveau contrat et rester ici, a-t-il expliqué dans des dires relayés par nos confrères de RMC. J’attends toujours de discuter avec le club. Je tente de faire de mon mieux sur le terrain pour aider l’équipe et nous ferons le bilan en fin de saison. Nous parlerons de mon avenir à la fin de la saison et pour le moment le principal, c’est le club et faire de bons matches. » Pour rappel, la Juventus se place 7e de Serie A après la pénalité de 15 points infligée au club piémontais. Une prochaine participation à la Ligue des Champions est, sauf folle remontée, donc d’ores et déjà presque à écarter…