Benzema : “Mbappé, c’est un phénomène”

Après plus de cinq ans d’absence en Equipe de France, l’attaquant du Real Madrid – Karim Benzema – a fait son retour dans le groupe de Didier Deschamps pour disputer l’Euro (11 juin-11 juillet). Et ce dimanche, l’attaquant de 33 ans était présent en conférence de presse. Si de nombreuses questions autour de sa discussion avec Didier Deschamps ont été posées, l’international français a également été interrogé sur la qualité de l’attaque des Bleus et de sa relation avec Kylian Mbappé.

“Je n’aime pas faire des comparaisons, mais c’est un phénomène. J’ai pu m’entraîner avec lui, et j’aime ça, parce qu’on joue en une touche, il y a du mouvement, il met beaucoup de vitesse, il est adroit devant la cage. Je n’ai pas besoin de vous dire quel type de joueur il est, c’est un très, très bon joueur”, a déclaré Karim Benzema en conférence de presse. “La France possède-t-elle la meilleure attaque du monde ? En tout cas, vu les noms, vu l’effectif, sur le papier oui, on peut se permettre de le dire. Maintenant, ça se passe sur le terrain de foot. Il faut jouer avec beaucoup de confiance, respecter l’adversaire, mais jouer avec nos forces. Défensivement ou offensivement, je pense qu’on a une très belle équipe.”