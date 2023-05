Le PSG doit se montrer actif sur le marché des transferts pour combler les nombreuses lacunes de son l’effectif. Et pour compenser le départ de Lionel Messi, Bernardo Silva serait la cible prioritaire.

Le PSG vit une saison 2022-2023 très contrastée. En bonne posture pour remporter le titre de champion de France, le club parisien a cependant déçu une nouvelle fois en Ligue des champions. Et un grand ménage est attendu dans la capitale française cet été. Si certains cadres comme Marco Verratti et Neymar Jr sont placés sur la liste des transferts, les Rouge & Bleu devront surtout trouver un remplaçant à Lionel Messi, qui a de grande chance de partir libre à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. Et selon les informations du Parisien, un nom est en haut de la short-list pour remplacer l’Argentin : Bernardo Silva.

🚨🚨 Bernardo Silva a été érigé en PRIORITÉ pour remplacer Leo Messi 🗣️🇵🇹

Son prix ? 80M€ 💰



[Le Parisien] pic.twitter.com/kpDoU9OEk4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 15, 2023

Bernardo Silva, priorité du mercato estival

Polyvalent dans le Manchester City de Pep Guardiola, le Portugais de 28 ans est très souvent titularisé dans les matches à enjeu de sa formation. Et afin de rebâtir son secteur offensif, le board parisien l’a érigé comme priorité du mercato estival, au même titre que le poste de numéro 9 (Harry Kane ou Victor Osimhen) afin d’accompagner Kylian Mbappé en attaque. Même si son niveau de jeu est insuffisant pour un joueur de son calibre, le PSG devra compenser la perte de Lionel Messi, qui comptabilise 20 buts et 19 passes cette saison. Et l’international portugais, sous contrat avec les Skyblues jusqu’en 2025, est vu comme le candidat idéal pour remplacer le septuple Ballon d’Or. Il était déjà ciblé par Luis Campos l’été dernier, mais il était trop cher pour l’exfiltrer de Manchester. Et toujours selon Le Parisien, « Paris possède plusieurs longueurs d’avance sur Barcelone, qui le suit de près également. Il dispose a priori de plus de liquidités que le Barça pour un transfert estimé à 80 millions d’euros. »

De plus, son agent, Jorge Mendes, entretient des liens privilégiés avec Luis Campos et le PSG. L’agent portugais est également très proche du président Nasser al-Khelaïfi et ils « et communiquent régulièrement ensemble. » Ainsi, Bernardo Silva pourrait retrouver la Ligue 1, après avoir évolué à l’AS Monaco entre 2014 et 2017, avec un titre de champion de France à la clé lors de l’exercice 2016-2017. De son côté, le joueur ne cache pas qu’il aimerait changer d’air et des négociations entre lui et le PSG ont déjà commencé, rapporte LP. Avec la fin de contrat de Lionel Messi et les envies de départ de Neymar Jr, le PSG aura besoin de trouver un nouveau maître à jouer, « le rôle promis à Bernardo Silva s’il décide de rejoindre une deuxième fois la France », conclut le quotidien francilien.

🚨 En plus de Bernardo Silva, le PSG vise Harry Kane ou Victor Osimhen pour renforcer son secteur offensif 🔥



[Le Parisien] pic.twitter.com/E1JjUe4jI4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 15, 2023

