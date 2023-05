En plus d’obtenir le titre de champion de France avec le PSG, Kylian Mbappé a un autre objectif en tête, finir meilleur buteur de Ligue 1 à l’issue de la saison.

Sur le trône depuis quatre saisons, Kylian Mbappé doit lutter lors de cet exercice 2022-2023 pour conserver son titre de meilleur buteur du championnat. Le numéro 7 du PSG a à coeur d’égaler le record de Jean-Pierre Papin, qui a remporté cette distinction pendant cinq saisons d’affilée entre 1987 et 1992. Mais l’international français a une grosse concurrence cette saison. Auteur de 7 buts lors des 5 dernières rencontres de Ligue 1, Kylian Mbappé compte actuellement 26 réalisations en Ligue 1, dont 2 sur penalties. Et il devra continuer à marquer lors des trois dernières rencontres face à l’AJ Auxerre, le RC Strasbourg et le Clermont Foot. Car en effet, le Lyonnais Alexandre Lacazette est juste derrière avec 25 buts (dont 6 sur penalties). Il aurait pu rejoindre son compatriote en tête du classement sans son penalty manqué dans les dernières secondes face à Clermont ce week-end. Avec 15 buts en Ligue 1, Lionel Messi figure dans le Top 10 des meilleurs buteurs du championnat.

Kylian Mbappé (PSG) – 26 buts Alexandre Lacazette (OL) – 25 buts Jonathan David (LOSC) – 21 buts Habib Diallo (RC Strasbourg) – 20 buts Loïs Openda (RC Lens) – 19 buts Folarin Balogun (Stade de Reims) – 19 buts Terem Moffi (FC Lorient / OGC Nice) – 17 buts Elye Wahi (Montpellier) – 17 buts Wissam Ben Yedder (AS Monaco) – 17 buts Lionel Messi (PSG) – 15 buts

Neymar toujours dans le top 3 des meilleurs passeurs

Concernant le classement des meilleurs passeurs, Lionel Messi continue d’occuper la tête avec 15 offrandes distribuées depuis le début de la saison de Ligue 1. Le numéro 30 du PSG a une belle marge sur son premier poursuivant, le Marseillais Jonathan Clauss (11). Absent des terrains depuis le 19 février, Neymar Jr occupe toujours la dernière marche du podium avec 11 passes décisives. Meilleur passeur du championnat la saison passée, Kylian Mbappé comptabilise seulement 5 passes après 35 journées de Ligue 1.