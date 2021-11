Beye : « Edouard Mendy a été meilleur que Donnarumma en 2021 »

Lionel Messi – avec le Ballon d’Or – n’est le seul joueur du PSG à avoir reçu un trophée hier soir lors de la cérémonie du 65e Ballon d’or de l’histoire. Vainqueur et meilleur joueur de l’Euro, Gianluigi Donnarumma a reçu le Trophée Yachine. Ce dernier récompense le meilleur gardien. Habib Beye estime que l’italien n’a pas volé cette récompense même s’il estime qu’Edouard Mendy – deuxième du classement – aurait dû remporter le trophée.

« Vous avez vu les statistiques, le nombre de clean-sheets d’Edouard Mendy est plus important que Donnarumma (28 contre 20, ndlr), la saison dans sa globalité est bien plus aboutie pour Edouard Mendy qu’elle ne l’est pour Donnarumma. On a récompensé un joueur sur un mois de compétition et sa saison au Milan, qui n’est pas mauvaise, mais je pense qu’Edouard Mendy a fait une meilleure saison avec Chelsea, en plus avec la Ligue des Champions. Pourquoi valoriser un Euro plus qu’une Ligue des Champions ? L’année exceptionnelle, c’est 12 mois, ce n’est pas un mois de compétition, s’emporte Beye sur Canal + Afrique. Arrêtons avec cette hypocrisie de dire : «Il y a l’Euro, c’est une année exceptionnelle.» Elle l’est sur 12 mois, Edouard Mendy est le meilleur gardien d’Europe, il n’y a même pas de débat. […]Edouard Mendy a été meilleur que Donnarumma sur 12 mois de compétition.«