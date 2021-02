Bianchi : “Je vois bien une finale PSG / City en C1”

Le PSG a réalisé une masterclass sur la pelouse du FC Barcelone en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (1-4). Les Rouge & Bleu devront terminer le travail au Parc des Princes le 10 mars. Carlos Bianchi, légende du PSG (1977-1979, 80 matches, 71 buts), se dit optimiste pour le PSG dans la compétition européenne, les revoyant atteindre la finale.

“Surpris par la prestation du PSG à Barcelone ? Pas du tout. Barcelone, c’est une équipe quelconque, lance Bianchi pour le Parisien. On le voit dans le championnat espagnol. Elle est 3e, à 5 points de l’Atlético de Madrid. […]Défensivement, je trouve Paris très costaud, grâce à une très bonne assise et c’est là où j’ai été surpris contre Monaco : la défense n’était pas à l’aise. Mais j’ai confiance dans le PSG. Je le vois finaliste de la Ligue des champions. Le PSG possède deux attaquants extraordinaires, avec Neymar et Kylian Mbappé. Je dis toujours que c’est plus facile de préparer une équipe défensivement qu’offensivement. S’il n’y a pas de talents offensifs, il ne se passera pas grand-chose. Avec ses deux attaquants, Paris a le top mondial. Si, en plus, Angel Di Maria revient en forme, c’est un plus. C’est un super joueur. […]Quelle affiche pour la finale ? Au début de la saison dernière, j’ai dit au président du PSG que la finale de la Ligue des champions serait PSG-Manchester City. Paris y était, pas City. S’ils ne se rencontrent pas avant, je vois en 2021 la même finale.“