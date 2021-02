Pour Pires, “Mbappé doit jouer au un an de plus au PSG”

Kylian Mbappé est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022. Le numéro 7 parisien est actuellement en pleine réflexion sur son avenir. Le PSG souhaite absolument le prolonger. Pour Robert Pires, l’international français devrait poursuivre l’aventure un an avec le PSG avant de rejoindre le Real Madrid. “Les gens ne doivent pas oublier que Mbappé est un jeune joueur (22 ans). Le plus important est qu’il joue au moins un an de plus au PSG avant de rejoindre le Real Madrid, lance Pires dans radio Marca. La pression à Madrid n’est pas la même et il doit encore apprendre. Au PSG, il n’a pas cette pression.“