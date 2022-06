Considéré comme l’un des grands talents du centre de formation du PSG, El Chadaille Bitshiabu a paraphé son premier contrat professionnel (jusqu’en 2024) la saison passée avec les Rouge & Bleu. Âgé seulement de 17 ans, le défenseur central a vécu sa première saison dans l’effectif professionnel du PSG et a notamment participé à ses premiers matches avec son club formateur. Une saison 2021-2022 qui s’est finie sur une belle note pour le défenseur d’1m96 avec une victoire finale à l’Euro U17 cette semaine. Dans un entretien au Parisien, le défenseur du PSG, est revenu sur ce succès avec les Bleuets. Il a également évoqué son avenir avec les champions de France en titre. Extraits choisis.

Son ressenti après être devenu le joueur le plus titré du PSG cette saison ?

« (Il sourit) Ça fait énormément plaisir car j’ai toujours représenté le PSG en équipe de France et la France à travers l’Europe quand j’étais en sélection. Je suis heureux d’avoir rendu fier mes coéquipiers et mes proches. »

Ce que change cette victoire à l’Euro U17

« C’est d’abord une immense fierté, mais j’ai le sentiment de revenir plus fort, plus costaud qu’à mon départ. Attention, je ne prends surtout pas la grosse tête, je veux juste dire qu’en termes de confiance, ça fait un bien énorme de décrocher ce genre de victoire. »

Cette victoire change-t-elle son avenir à court terme au PSG ?

« J’ai eu beaucoup de retours positifs des coéquipiers. Mais après, c’est juste un titre, il ne faut pas que je prenne la grosse tête, de nouvelles échéances m’attendent la saison prochaine. Je n’ai qu’une hâte, c’est de reprendre, j’ai envie de disputer le plus de matches possibles avec le PSG. Je me sens prêt. J’ai envie de jouer. Mais c’est au fur et à mesure qu’on fait son trou, qu’on se fait une place. On verra comment ça va se passer. »

Veut-il suivre les traces de Kimpembe ?

« Je vais prendre exemple sur tout ce qu’il a fait de bien dans sa carrière. Mais mon but n’est pas de marcher dans ses pas, mais d’écrire ma propre histoire. »