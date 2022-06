Si le PSG a terminé sa saison 2021-2022 depuis deux semaines, de nombreux joueurs des Rouge & Bleu sont encore concernés par les matches de sélection. Au total, 16 Parisiens disputent des rencontres avec leur sélection respective et avec des enjeux différents. En Europe, la Ligue des Nations est à l’honneur. Et ce samedi soir, l’Italie lançait sa compétition avec la réception de l’Allemagne. Auteurs d’un match sérieux, les champions d’Europe 2021 ont concédé le nul face aux Allemand (1-1) et ont notamment pu compter sur un bon Gigio Donnarumma dans les cages. Cependant, sur l’ultime action de la rencontre, le portier du PSG a senti une douleur à la main après un contact dans les airs avec un adversaire.

Hyper-extension de l’auriculaire pour Donnarumma

Et selon les informations de beIN SPORTS, Gianluigi Donnarumma souffrirait de l’auriculaire. « Grimaçant et se tordant de douleur, il a été rapidement rejoint par les soigneurs qui ont constaté que l’auriculaire de sa main s’était disloqué en son centre, provocant une hyper-extension », rapporte le média. Une blessure qui met fin à son rassemblement avec la sélection d’Italie ? Pas nécéssaire comme l’a rappelé le sélectionneur, Roberto Mancini : « Gianluigi a un problème à un doigt, mais il en a neuf autres, donc il pourra continuer à jouer. » Pour rappel, l’autre Italien du PSG, Marco Verratti, n’a pas été retenu pour la Ligue des Nations en raison d’une douleur à la cheville. Pour son prochain match, l’Italie affrontera la Hongrie ce mardi.